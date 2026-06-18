Кеті Перрі вперше зізналася, як пережила розрив із Орландо Блумом
- Кеті Перрі назвала минулий рік одним із найважчих у своєму житті.
- Співачка зізналася, що відчувала після розриву з Орландо Блумом.
- З минулого літа зірка зустрічається з експремʼєром Канади Джастіном Трюдо.
Американська співачка Кеті Перрі вперше за тривалий час відверто висловилася про непростий період після розриву з актором Орландо Блумом.
В інтерв’ю для подкасту The Unfamous Podcast артистка розповіла, що минулий рік став для неї дуже важким як в особистому житті, так і в кар’єрі.
Кеті Перрі про складний період у житті
Перрі зізналася, що через творчість намагається осмислити власні переживання, згадавши зокрема про нову пісню Watch It Burn.
— У Watch It Burn я борюся зі своєю темрявою, — сказала Перрі.
За словами артистки, тривалий час вона не дозволяла собі відчувати злість, хоча переживала складні емоції. Співачка переконана, що від негативних почуттів не варто тікати.
— Давайте відчуємо цей біль. Давайте відчуємо цей гнів. Давайте рухатися далі. Давайте також навчимося чогось із цього, — цитує Кеті видання Hello!.
Розрив із Орландо Блумом
Однією з головних подій останніх років для співачки стало завершення стосунків із Орландо Блумом. Пара була разом близько десяти років і була заручена, однак зрештою вирішила розійтися.
Водночас зараз у житті артистки розпочався новий етап. З липня минулого року Кеті Перрі перебуває у стосунках із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
Нещодавно політик підтримав співачку на прем’єрі концертного фільму Lifetimes Tour під час кінофестивалю Tribeca.
Перрі також заявила, що почувається щасливою у нових стосунках. За словами співачки, кохання допомогло їй знайти внутрішню рівновагу після складного періоду в житті.
Артистка також зазначила, що з віком навчилася по-іншому ставитися до власних емоцій.
— У 20 років ти живеш емоціями. У 30 намагаєшся в них розібратися. А у 40 вчишся перетворювати всі ці емоції на творчу енергію, — сказала Перрі.