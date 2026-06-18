Американська співачка Кеті Перрі вперше за тривалий час відверто висловилася про непростий період після розриву з актором Орландо Блумом.

В інтерв’ю для подкасту The Unfamous Podcast артистка розповіла, що минулий рік став для неї дуже важким як в особистому житті, так і в кар’єрі.

Кеті Перрі про складний період у житті

Перрі зізналася, що через творчість намагається осмислити власні переживання, згадавши зокрема про нову пісню Watch It Burn.

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— У Watch It Burn я борюся зі своєю темрявою, — сказала Перрі.

За словами артистки, тривалий час вона не дозволяла собі відчувати злість, хоча переживала складні емоції. Співачка переконана, що від негативних почуттів не варто тікати.

— Давайте відчуємо цей біль. Давайте відчуємо цей гнів. Давайте рухатися далі. Давайте також навчимося чогось із цього, — цитує Кеті видання Hello!.

Розрив із Орландо Блумом

Однією з головних подій останніх років для співачки стало завершення стосунків із Орландо Блумом. Пара була разом близько десяти років і була заручена, однак зрештою вирішила розійтися.

Водночас зараз у житті артистки розпочався новий етап. З липня минулого року Кеті Перрі перебуває у стосунках із колишнім прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

Нещодавно політик підтримав співачку на прем’єрі концертного фільму Lifetimes Tour під час кінофестивалю Tribeca.

Перрі також заявила, що почувається щасливою у нових стосунках. За словами співачки, кохання допомогло їй знайти внутрішню рівновагу після складного періоду в житті.

Артистка також зазначила, що з віком навчилася по-іншому ставитися до власних емоцій.

— У 20 років ти живеш емоціями. У 30 намагаєшся в них розібратися. А у 40 вчишся перетворювати всі ці емоції на творчу енергію, — сказала Перрі.

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