Американська попзірка Кеті Перрі та колишній прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо вперше разом з’явилися на червоній доріжці.

Пара дебютувала на світовій прем’єрі документального фільму-концерту Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris у Нью-Йорку.

Спільна поява відбулася в межах кінофестивалю Tribeca Film Festival 2026.

Зараз дивляться

Для свого виходу 41-річна Кеті Перрі обрала білу вінтажну сукню від Lanvin. 54-річний Джастін Трюдо з’явився у класичному смокінгу.

Пара не лише позувала перед камерами у традиційних для червоних доріжок позах, а й часто обмінювалася усмішками та теплими поглядами.

В один із моментів фотографи зафіксували, як Кеті та Джастін схилилися одне до одного і доторкнулися чолами.

Як починався роман Трюдо та Перрі

Перші чутки про стосунки між співачкою та канадським політиком з’явилися в липні 2025 року. Тоді їх помітили разом у Монреалі.

Того ж місяця Трюдо відвідав концерт Перрі в межах туру Lifetimes у канадському місті, взявши із собою свою доньку-підлітка Еллу-Грейс.

Попри те, що на початку стосунків у пари був період охолодження, згодом їх знову почали помічати разом на публіці. У жовтні 2025 року закоханих сфотографували, коли вони трималися за руки під час святкування дня народження Кеті Перрі в Парижі.

Наприкінці того ж місяця шанувальники звернули увагу на костюм акули, який Трюдо обрав на Геловін. Багато хто припустив, що це могло бути відсиланням до знаменитого персонажа Left Shark з виступу Кеті Перрі на шоу Super Bowl у 2015 році.

У грудні 2025 року пара опублікувала спільні світлини з поїздки до Токіо. Після цього багато медіа назвали це підтвердженням їхніх стосунків.

Розвиток стосунків Трюдо та Перрі

Зимові свята та початок 2026 року Кеті та Джастін провели разом. У квітні їх також помітили на фестивалі Coachella, де вони відвідували виступ Джастіна Бібера.

На початку червня видання Us Weekly повідомило, що Перрі познайомила свою пʼятирічну доньку від актора Орландо Блумом, із трьома дітьми Трюдо від Софі Грегуар Трюдо, з якою політик живе окремо.

Пара наближається до першої річниці стосунків. За словами джерела, попри щільні графіки, Кеті Перрі та Джастін Трюдо намагаються регулярно знаходити час одне для одного.

Джерело : PageSix

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.