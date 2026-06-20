У Франції розбився літак, на борту якого перебували двоє людей. Одним із них був співзасновник Ubisoft Клод Гіймо.

Про це повідомляє французький державний телеканал France 3.

Співзасновник Ubisoft помер: що відомо про смерть Клода Гіймо

За інформацією ЗМІ, у Ла-Болі розбився легкий літак, внаслідок чого загинули двоє людей.

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Повітряне судно вилетіло з міста Ренн. Серед двох жертв був Клод Гіймо, співзасновник Ubisoft та власник літака.

Як повідомили пожежники департаменту Луара-Атлантика, після їхнього прибуття на місце події літак все ще горів, а вогонь поширювався на навколишнє середовище.

Мер Ла-Боля Франк Лувр’є уточнив, що це був Cessna 421 – двомоторний пропелерний літак з вісьмома місцями.

Згідно з уточненою інформацією, співзасновника Ubisoft Клода Гіймо очікували цими вихідними в Ла-Болі.

За попередніми даними, іншим пасажиром був інструктор з Ренна.

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