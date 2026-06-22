Забавный инцидент, когда поклонница перепутала Ирину Билык с Оксаной Билозир, может получить неожиданное продолжение.

После вирусного видео артистки обсудили ситуацию и даже заговорили о совместной песне. Об этом рассказала сама Билозир.

Комментарий Оксаны Билозир о путанице

По словам знаменитости, ее порадовало то, как легко и доброжелательно Ирина Билык отнеслась к курьезу. Уверяет, на ее месте поступила бы так же.

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— Мы с Ирой, во-первых, дружим. Я очень ценю ее творчество и она просто молодец. Насколько толерантно она отнеслась к этой женщине, — сказала народная артистка Украины.

Певица призналась, что после появления ролика они сразу обсудили его по телефону.

— Она мне звонит и говорит: “Оксана, ну смотри, вот такое-такое”. Я говорю: “Ну классно. Меня иногда называют Ириной. Тебя перепутали. Что делаем? Выставляем TikTok”. Я говорю: “Выставляем TikTok”, — вспомнила артистка.

После этого Оксана Билозир предложила Ирине Билык спеть вместе песню, сделав одинаковые прически и макияж. Так что не исключено, что позже поклонники звезд услышат их дуэт.

Как Ирину Билык перепутали с Оксаной Билозир

Напомним, забавный случай произошел в конце марта во время тура Ирины Билык в Сходнице на Львовщине.

Тогда одна из женщин, которая праздновала день рождения, встретила певицу в отеле и была уверена, что перед ней Оксана Билозир.

Поклонница эмоционально призналась артистке в любви к ее творчеству и даже начала петь песню Украиночка.

Билык не стала исправлять поклонницу и подыграла ей, исполнив песню коллеги Україночка.

Фото: Ирина Билык, Оксана Билозир

Источник : Muzvar

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