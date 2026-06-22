После курьеза с путаницей: Оксана Белозир предложила Ирине Билык спеть вместе
- Оксана Билозир прокомментировала забавный случай с Ириной Билык.
- Певица похвалила реакцию коллеги и назвала ее толерантной и доброжелательной.
- После вирусного видео артистки созвонились и обсудили возможное продолжение истории.
Забавный инцидент, когда поклонница перепутала Ирину Билык с Оксаной Билозир, может получить неожиданное продолжение.
После вирусного видео артистки обсудили ситуацию и даже заговорили о совместной песне. Об этом рассказала сама Билозир.
Комментарий Оксаны Билозир о путанице
По словам знаменитости, ее порадовало то, как легко и доброжелательно Ирина Билык отнеслась к курьезу. Уверяет, на ее месте поступила бы так же.
— Мы с Ирой, во-первых, дружим. Я очень ценю ее творчество и она просто молодец. Насколько толерантно она отнеслась к этой женщине, — сказала народная артистка Украины.
Певица призналась, что после появления ролика они сразу обсудили его по телефону.
— Она мне звонит и говорит: “Оксана, ну смотри, вот такое-такое”. Я говорю: “Ну классно. Меня иногда называют Ириной. Тебя перепутали. Что делаем? Выставляем TikTok”. Я говорю: “Выставляем TikTok”, — вспомнила артистка.
После этого Оксана Билозир предложила Ирине Билык спеть вместе песню, сделав одинаковые прически и макияж. Так что не исключено, что позже поклонники звезд услышат их дуэт.
Как Ирину Билык перепутали с Оксаной Билозир
Напомним, забавный случай произошел в конце марта во время тура Ирины Билык в Сходнице на Львовщине.
Тогда одна из женщин, которая праздновала день рождения, встретила певицу в отеле и была уверена, что перед ней Оксана Билозир.
Поклонница эмоционально призналась артистке в любви к ее творчеству и даже начала петь песню Украиночка.
@irina_bilyk Веселі пригоди у турі😊..Ми давно знаємо що нас інколи плутають з @oksana_bilozir А мені і приємно))) @SENS restaurant #іринабілик #оксанабілозір #тур #східниця ♬ оригінальний аудіозапис — Ірина Білик
Билык не стала исправлять поклонницу и подыграла ей, исполнив песню коллеги Україночка.
Фото: Ирина Билык, Оксана Билозир