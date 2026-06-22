Кумедний інцидент, коли прихильниця переплутала Ірину Білик з Оксаною Білозір може отримати несподіване продовження.

Після вірусного відео артистки обговорили ситуацію та навіть заговорили про спільну пісню. Про це розповіла сама Білозір.

Коментар Оксани Білозір про плутанину

За словами знаменитості, її потішило те, як легко та доброзичливо Ірина Білик поставилася до курйозу. Запевняє, на її місці вчинила б так само.

Зараз дивляться

— Ми з Ірою, по-перше, товаришуємо. Я дуже ціную її творчість і вона просто молодець. Наскільки толерантно вона віднеслася до цієї жінки, — сказала народна артистка України.

Співачка зізналася, що після появи ролика вони одразу обговорили його телефоном.

— Вона мені телефонує і каже: “Оксана, ну дивись, от таке-таке”. Я кажу: “Ну класно. Мене деколи називають Іриною. Тебе переплутали. Що робимо? Виставляємо TikTok”. Я кажу: “Виставляємо TikTok”, — пригадала артистка.

Після цього Оксана Білозір запропонувала Ірині Білик заспівати разом пісню, зробивши однакові зачіски та макіяж. Тож не виключено, що згодом шанувальники зірок почують їхній дует.

Як Ірину Білик переплутали з Оксаною Білозір

Нагадаємо, кумедний випадок стався наприкінці березня під час туру Ірини Білик у Східниці на Львівщині.

Тоді одна з жінок, яка святкувала день народження, зустріла співачку в готелі та була переконана, що перед нею Оксана Білозір.

Прихильниця емоційно зізналася артистці в любові до її творчості та навіть почала співати пісню Україночка.

Білик не стала виправляти шанувальницю та підіграла їй, заспівавши пісню колеги Україночка.

Фото: Ірина Білик, Оксана Білозір

Джерело : Muzvar

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.