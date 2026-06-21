Сьогодні, 21 червня, в Україні відзначають День батька. До цього свята телеканал ICTV2 зняв особливе відео про просту, але важливу річ: батьківство – це не про статус, а про присутність, а його справжня суперсила ховається в дрібницях.

ICTV2 зняв особливе відео до Дня батька

Цей ролик – про наш спільний досвід. У багатьох з нас були свої татові уроки життя. Ті маленькі настанови чи випадкові фрази, які в той момент здавалися нам смішними, інколи трохи суворими. Але, пронісши їх крізь роки, ми розуміємо: це була справжня мудрість, яка веде нас по життю й досі.

Зараз дивляться

Та, будучи маленькими, ми навіть не підозрювали, скільки приводів для навчання й мудрості давали татам самі ми – діти.

– Ми хотіли показати два погляди: чого нас навчив тато і чому навчили тат ми, діти. У цьому відео – кілька різних історій. Діти з різних родин, різного віку, різних мрій. Але всіх їх об’єднує одне – татові маленькі вчинки та слова, які стали незабутнім уроком, – каже промодиректорка телеканалу ICTV2 та режисерка відео Ангеліна Степаненко.

Відео зняли у затишній ностальгійній стилістиці домашнього архіву: за кадром звучать голоси дорослих, які згадують моменти з дитинства, що вплинули на їхнє життя.

У фінальних секундах зібрано великий теплий колаж із реальних дитячих світлин учасників та працівників ТатоХабів, а також працівників каналу та ведучих ICTV2.

Своїми дитячими фото з татусями поділилися обличчя програми Факти на ICTV Анастасія Мазур, Андрій Ковальський, Вадим Карпʼяк, Оксана Гутцайт, Петро Демʼянчук, Юлія Сеник, ведучий Факти тижня Сергій Кудімов, ведучі Вікна на СТБ Яна Брензей і Тетяна Висоцька, а також ведучі Ранку у великому місті Григорій Герман, Юлія Зорій та Олександр Швачка.

Чому для ICTV2 це важливо

Телеканал уже багато років поспіль допомагає створювати українські традиції відзначання Дня батька, розвиває культуру цього свята та свідомого батьківства в Україні.

Раніше ICTV влаштовував великі сімейні фестивалі у столичному ботанічному саду та на ВДНГ, а торік разом із партнерами створив проєкт Татусеві казки, де відомі ведучі новин «Факти» та програми «Ранок у великому місті» написали і озвучили свої аудіоісторії для малечі. Цього року канал продовжує традицію відзначення Дня батька.

Як долучитися до святкування Дня батька в соцмережах

Щоб нагадати, що кожна спільна мить із батьками особлива, ICTV2 також запустив зворушливий Instagram-челендж із шаблоном У прямому ефірі тато.

Долучитися може кожен: шукайте стікер Ваша черга в Instagram-сторіз каналу ICTV2 чи програми Ранок у великому місті, додавайте свій улюблений життєвий знімок із татом та публікуйте на своїх сторінках.

Довідкова інформація

Відео до Дня батька розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст – відповідальність структури ООН Жінки та UNFPA в Україні, та не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.

Відео виготовлене у рамках програми ЄС за гендерну рівність: разом проти гендерних стереотипів та гендерно-зумовленого насильства (фаза 2), що фінансується Європейським Союзом та реалізується спільно структурою ООН Жінки та UNFPA, Фондом ООН у галузі народонаселення в Україні.

Дізнатися більше про історію свята та традиції можна на сайті.

Фото: скрін з роліка

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