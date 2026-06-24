Реперка Alyona Alyona знову працюватиме над піснями для учасників Національного відбору на Дитяче Євробачення. Артистка стала сонграйтеркою конкурсу вдруге поспіль.

Музична продюсерка Світлана Тарабарова та Alyona Alyona разом напишуть по три пісні для фіналістів Нацвідбору 2026.

Alyona Alyona повертається до Дитячого Євробачення

Alyona Alyona, яка представляла Україну на Євробачення 2024 разом із Jery Heil, поділилася враженнями від нової співпраці з юними виконавцями.

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— Я рада повернутись до Дитячого Євробачення. Вже другий рік поспіль я буду творити для дітей та з дітьми. Мене це дуже заряджає, бо це наше майбутнє. Робота з дітьми — нелегка праця, але вона по-справжньому щира. Сподіваюсь, що у цьому році вийде створити такі пісні, кожна з яких знайде своє місце в мільйонах сердець, — зазначила артистка.

Триває приймання заявок на Нацвідбір 2026

Старт прийому заявок на участь у Національному відборі на Дитяче Євробачення 2026 розпочався 16 червня. Усі потенційні кандидати мають заповнити форму на сайті конкурсу до 8 липня включно.

Претендентам треба підготувати дві кавер-версії популярних пісень та записати відеовізитівку. Також можна подати на розгляд власну авторську композицію.

Фінал Нацвідбору запланований на вересень 2026 року.

Дитяче Євробачення 2026 — де відбудеться

Дитяче Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня на Мальті. Майданчиком стане комплекс MFCC у селищі Та-Калі, яке на час проведення шоу перетворять на тематичне містечко Євробачення.

Торік перемогу на конкурсі здобула Лу Дельоз з піснею Ce Monde. Для Франції ця перемога стала четвертою в історії змагання.

Представниця України Софія Нерсесян з піснею Мотанка посіла друге місце.

Дитячий пісенний конкурс Євробачення проводять з 2003 року. Його створили на основі скандинавського музичного фестивалю Melodi Grand Prix Nordic. Перший конкурс відбувся у Копенгагені, а переможцем тоді став Діно Єлушич з піснею Ti Si Moja Prva Ljubav.

Джерело : Суспільне

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