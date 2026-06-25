Ведуча реаліті Нового каналу Кохання на виживання, співачка Lida Lee зізналася, на що без вагань витрачає кошти.

Як зʼясувалося, йдеться не про парфуми чи аксесуари, хоча саме їх артистка дуже полюбляє.

На що витрачає гроші Lida Lee

Зірка поділилася, що ніколи не шкодує грошей на творчість, зокрема на зйомки кліпів. Зняти музичне відео – задоволення не з дешевих. Втім, запевняє співачка, якщо ідея захопила її, то вона зробить все, аби втілити бажане.

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– Зараз у мене вийшла нова відеоробота на пісню Танці. І це дуже крута, запальна історія, де ми проводили зйомки в більярді. Там усе продумано до найменших деталей – образ, рухи, актори, локація, світло. Я не вмію робити не якісно, – визнає Lida Lee.

Артистка додає, що для неї усе повʼязано з творчим процесом – не витрати, а інвестиція в те, що їй до душі.

– У цьому плані я дуже емоційна, імпульсивна і навіть трохи божевільна в цьому плані дівчина, – жартує знаменитість.

Щоправда, в Lida Lee є й інші слабкості, але на них співачка витрачається не так охоче.

– Я обожнюю парфуми! І мені дуже подобаються окуляри. Але не можу сказати, що зовсім не шкода витрачати на це гроші, – зі сміхом коментує ведуча реаліті Кохання на виживання.

Нагадаємо, раніше Lida Lee розкрила, чому остерігається ходити вночі на сторінки маркетплейсів. Виявилося, що це теж тягне за собою додаткові витрати.

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