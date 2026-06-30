Украина получила от Европейского Союза еще €3,9 млрд, поступивших в специальный фонд государственного бюджета.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

ЕС выделил Украине еще €3,9 млрд

По словам Свириденко, €3,9 млрд от Европейского Союза Украина направит на финансирование приоритетных оборонных нужд.

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Среди них – производство украинских дронов, усиление возможностей оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.

– Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan, – отметила она.

Как напомнила Свириденко, 25 июня Европейский Союз выделил Украине €3,2 млрд в рамках этого же займа, уже поступивших в государственный бюджет.

Премьер-министр добавила, что общий объем денег, которые получила Украина по этому инструменту, составляет €7 млрд.

19 июня сообщалось, что Европейский Союз продлил санкции против России сразу на 12 месяцев впервые с начала полномасштабной войны вместо привычного полугодового срока.

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