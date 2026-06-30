Украина получила от ЕС еще €3,9 млрд: деньги направят на дроны и нужды фронта
- Украина получила от Европейского Союза еще €3,9 млрд, которые станут первым оборонным траншем в рамках программы Ukraine Support Loan.
- Эти деньги правительство направит на финансирование ВСУ, в частности, на производство дронов, усиление ОПК и срочные закупки для фронта.
Украина получила от Европейского Союза еще €3,9 млрд, поступивших в специальный фонд государственного бюджета.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
ЕС выделил Украине еще €3,9 млрд
По словам Свириденко, €3,9 млрд от Европейского Союза Украина направит на финансирование приоритетных оборонных нужд.
Среди них – производство украинских дронов, усиление возможностей оборонно-промышленного комплекса и обеспечение срочных поставок для нужд фронта.
– Это первый транш именно оборонной поддержки в рамках нового финансового инструмента Ukraine Support Loan, – отметила она.
Как напомнила Свириденко, 25 июня Европейский Союз выделил Украине €3,2 млрд в рамках этого же займа, уже поступивших в государственный бюджет.
Премьер-министр добавила, что общий объем денег, которые получила Украина по этому инструменту, составляет €7 млрд.
19 июня сообщалось, что Европейский Союз продлил санкции против России сразу на 12 месяцев впервые с начала полномасштабной войны вместо привычного полугодового срока.