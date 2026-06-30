РФ формирует новый теневой флот газовозов для обхода санкций ЕС — разведка
- РФ формирует новый теневой флот для перевозки сжиженного природного газа.
- Кремль готовится к санкциям ЕС, которые вступят в силу с 1 января 2027 года.
Россия начала формировать еще один теневой флот танкеров для перевозки сжиженного природного газа.
В Кремле пытаются подготовиться к новым санкциям Евросоюза, которые с 1 января 2027 года заблокируют доступ российских судов к европейским СПГ-терминалам.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Россия формирует новый теневой флот: что известно
По данным ГУР, Кремль использует анонимные структуры и запутанные схемы собственности для закупки старых танкеров-газовозов в разных странах мира.
В разведке отмечают, что только за последние пять месяцев Россия получила шесть таких судов. Кроме того, с февраля 2024 года по май 2025 года через подставные компании было приобретено еще семь газовозов.
В первом квартале 2026 года РФ выкупила у ближневосточного владельца четыре судна — ORION, KOSMOS, MERKURYY и LUCH.
Все эти газовозы имеют возраст более 19 лет и уже используются для перевозки российского сжиженного природного газа.
По оценке ГУР, общее количество российского теневого СПГ-флота уже выросло примерно до 23 судов.
В разведке объясняют, что использование старых судов без надлежащего международного страхования и технического контроля позволяет России частично обходить санкционные ограничения.
В то же время такая практика существенно увеличивает экологические риски при транспортировке сжиженного газа и повышает логистические расходы страны-агрессора.
Напомним, что Европейская комиссия в рамках 19-го пакета санкций предложила полностью запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС с 1 января 2027 года.
По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз готов полностью отказаться от российского СПГ, а высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что до 1 января 2027 года Евросоюз планирует окончательно прекратить его закупку.