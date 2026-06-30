Россия начала формировать еще один теневой флот танкеров для перевозки сжиженного природного газа.

В Кремле пытаются подготовиться к новым санкциям Евросоюза, которые с 1 января 2027 года заблокируют доступ российских судов к европейским СПГ-терминалам.

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

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По данным ГУР, Кремль использует анонимные структуры и запутанные схемы собственности для закупки старых танкеров-газовозов в разных странах мира.

В разведке отмечают, что только за последние пять месяцев Россия получила шесть таких судов. Кроме того, с февраля 2024 года по май 2025 года через подставные компании было приобретено еще семь газовозов.

В первом квартале 2026 года РФ выкупила у ближневосточного владельца четыре судна — ORION, KOSMOS, MERKURYY и LUCH.

Все эти газовозы имеют возраст более 19 лет и уже используются для перевозки российского сжиженного природного газа.

По оценке ГУР, общее количество российского теневого СПГ-флота уже выросло примерно до 23 судов.

В разведке объясняют, что использование старых судов без надлежащего международного страхования и технического контроля позволяет России частично обходить санкционные ограничения.

В то же время такая практика существенно увеличивает экологические риски при транспортировке сжиженного газа и повышает логистические расходы страны-агрессора.

Напомним, что Европейская комиссия в рамках 19-го пакета санкций предложила полностью запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в страны ЕС с 1 января 2027 года.

По словам председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, Европейский Союз готов полностью отказаться от российского СПГ, а высокая представительница ЕС по иностранным делам Кая Каллас отметила, что до 1 января 2027 года Евросоюз планирует окончательно прекратить его закупку.

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