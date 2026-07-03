Возлюбленный телеведущей Леси Никитюк, военнослужащий Дмитрий Бабчук, опубликовал фото с сыном Оскаром, которому недавно исполнился год.

Это первый снимок, на котором малыша видно лучше всего, ведь его родители всегда оставляют место для интриги.

Как выглядит сын Леси Никитюк

Ранее звезда уже отвечала на вопрос, когда покажет Оскара не только со спины или в профиль. Никитюк заверила, что это произойдет совсем скоро.

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Однако пока снимком, на котором мальчика видно лучше всего, поделился его отец. Правда, глаза малыша скрыты прямоугольником цвета хаки.

— Сын военнослужащего и телеведущей, — подписал фото Дмитрий.

Фолловеры уже определили, на кого из родителей больше похож Оскар.

Какие красивые. Похож на папу.

Все равно видно, что папина копия.

Папина копия.

Сын по стопам отца? Тоже спецура уже?

Какой краисвый ребенок! Счастливой судьбы ему и родителям!

Ой! Папины губки!

Достойный сын достойного отца.

Будто слизали! Ну, вылитая копия!

Ребенок в розыске. Его разыскивают поцелуи, — пишут в комментариях.

Тем временем звездная мама Леся Никитюк работает над своей второй главной ролью в кино. Комедийный фильм от Starlight Production и Нового канала Два Рождества, одна Леся выйдет в широкий прокат в первый день нового года.

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