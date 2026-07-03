Коханий телеведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, опублікував фото із сином Оскаром, якому нещодавно виповнився рік.

Це перша світлина, на якій можна якнайкраще роздивитися малюка, адже його батьки завжди залишаються місце для інтриги.

Який вигляд має син Лесі Нікітюк

Раніше зірка вже відповідала питання, коли вона покаже Оскара не зі спини, чи в профіль. Нікітюк запевнила, що це станеться дуже скоро.

Зараз дивляться

Втім, наразі знімок, на якому найкраще видно хлопчика, поширив його батько. Щоправда, очі малюка приховані прямокутником кольору хакі.

– Син військового та телеведучої, – підписав фото Дмитро.

Фоловери вже визначили, на кого з батьків більше схожий Оскар.

Які гарні. Схожий на тата.

Все одно видно,що татова копія.

Татова копія.

Син по стопах батька? Теж спецура вже?

Яке хороше дитя! Щасливої долі йому і батькам!

Ой! Татові губенята!

Гідний син гідного батька.

Ніби хто злизав! Ну, копія ви!

Дитина в розшуку. Його розшукують поцілунки, – пишуть в коментарях.

Тим часом зіркова мама Леся Нікітюк працює над своєю другою головною роллю в кіно. Комедійна стрічка від Starlight Production та Нового каналу Два Різдва, одна Леся вийде на великі екрани у перший день нового року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.