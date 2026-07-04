В День судебного эксперта в Украине, который отмечается 4 июля, телеканал ICTV2 приоткрывает закулисье судебно-экспертного бюро детектива Вскрытие покажет.

Съемки шестого сезона проекта в самом разгаре, а пока узнайте интересные факты о героях, отделе и профессии судебного медика.

О чем сериал Вскрытие покажет

Детективный сериал Вскрытие покажет рассказывает о работе судебно-экспертного бюро, специалисты которого распутывают самые сложные дела благодаря тщательным лабораторным исследованиям и командной работе.

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Судмедэксперт Яна Гончар находит ключевые доказательства в телах жертв, а следователь Олег Гончар блестяще использует эти данные, чтобы отправить преступников за решетку. Исследования и экспертизы проводят высококлассные сотрудники отдела.

Однако будни бюро — это не только уголовные дела. Это еще и сложные отношения, искренняя дружба, эмоции и страсти, которые бушуют за пределами прозекторской и кабинетов следователей.

Главные герои сериала Вскрытие покажет

Яна Гончар

Талантливая и умная главная судмедэксперт способна заметить мельчайшую деталь там, где другие не увидят ничего. Гончар помогла отправить за решетку немало преступников, и некоторые из них пытаются отомстить.

Однако у нее есть надежный защитник и команда друзей. Героиня появилась во втором сезоне сериала, ее роль играет актриса Ольга Гришина. К слову, сама Ольга признается, что на съемочной площадке нашла не просто коллег, а настоящую киносемью.

Олег Гончар

Опытный следователь в исполнении Артемия Егорова, который разоблачает и арестовывает убийц и преступников. А еще он бывший муж Яны, и их отношения — иллюстрация к термину “эмоциональные качели”: ссоры, примирения, расставания и непреодолимое притяжение друг к другу.

Зиновий Викентьевич

Без этого эксперта ни одно судебно-экспертное бюро не заработало бы, ведь он фотографирует места преступлений, собирает пробы и все то, на основании чего проводятся анализы в лаборатории. Однако он еще тот душнила, который часто делает поверхностные выводы.

Актер Игорь Портянко добавил своему герою больше юмора — это очень понравилось зрителям, и от Зиновия теперь можно ожидать каких угодно выходок. А в прошлом сезоне одиночка влюбился и женился. Теперь вопрос — ждать ли пополнения в семье.

Примечательно, что Олег Гончар и Зиновий Викентьевич — единственные персонажи, которые появляются во всех шести сезонах франшизы. Они работают в бюро с момента его основания и помнят всех, с кем приходилось здесь пересекаться.

Лаборант Ростик

Лаборанта Ростика сыграл актер театра и кино Михаил Досенко. С началом полномасштабного вторжения Михаил ушел на фронт, воевал на самых горячих направлениях. Получил ранение, и после реабилитации продолжает служить в армии.

В пятом сезоне Вскрытие покажет Ростик возвращается в бюро и помогает коллегам в расследовании.

Лаборант Свят

В бюро Ростика заменил его брат — сообразительный и ироничный Свят, которого сыграл актер Федор Гуринец. Интересно, что старший брат актера Гуринца также защищает Украину на фронте.

Свят быстро влился в коллектив, добавив в жизнь бюро драйва, шуток и интересных сюжетных линий в личной жизни.

Семен Карпенко

Глава бюро в исполнении Сергея Деньги появился в третьем сезоне. Умный и опытный, он пережил немало испытаний, даже попал за решетку из-за происков влиятельного врага, но доказал свою честность.

Дату премьеры шестого сезона сериала Вскрытие покажет шоураннеры пока не раскрывают. Впрочем, уже известно, что зрителей ждут 20 новых эпизодов.

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