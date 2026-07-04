У День судового експерта в Україні, що відзначається 4 липня, телеканал ICTV2 прочиняє залаштунки судово-експертного бюро детективу Розтин покаже.

Зйомки шостого сезону проєкту у розпалі, а поки дізнайтеся цікаві факти про героїв, відділок та професію судового медика.

Про що серіал Розтин покаже

Детективний серіал Розтин покаже розповідає про роботу медично-експертного бюро, фахівці якого розплутують найскладніші справи завдяки ретельним лабораторним дослідженням та командній роботі.

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Судмедекспертка Яна Гончар знаходить ключові докази у тілах жертв, а слідчий Олег Гончар блискуче використовує ці дані, щоб відправити злочинців за ґрати. Дослідження і експертизу проводять висококласні працівники відділку.

Проте будні бюро — це не лише кримінальні справи. Це ще й складні стосунки, щира дружба та емоції і пристрасті, що вирують поза межами прозекторської і кабінетів слідчих.

Головні герої серіалу Розтин покаже

Яна Гончар

Талановита і розумна головна судмедекспертка здатна помітити найдрібнішу деталь там, де інші не побачать нічого. Гончар допомогла засадити за ґрати чимало злочинців, і дехто з них намагається помститися.

Яна Гончар у виконанні Ольги Гришиної

Фото: Яна Гончар у виконанні Ольги Гришиної/ICTV2

Проте у неї є надійний захисник і команда друзів. Героїня з’явилася у другому сезон серіалу, її роль грає акторка Ольга Гришина. До слова, сама Ольга зізнається, що на знімальному майданчикузнайшла не просто колег, а справжню кінородину.

Олег Гончар

Вправний слідчий у виконанні Артемія Єгорова, який викриває і заарештовує вбивць і порушників. А ще він колишній чоловік Яни, і їхні стосунки — ілюстрація до терміну “емоційні гойдалки”: сварки, примирення, розриви і непереборне тяжіння одне до одного.

Олег Гончар у виконанні Артемія Єгорова

Фото: Олег Гончар у виконанні Артемія Єгорова/ICTV2

Зіновій Вікентійович

Без цього експерта жодне медичне бюро не запрацювало б, адже він фотографує місця злочинів, збирає проби і все те, на підставі чого робляться аналізи у лабораторії. Проте він ще той душніла, який часто робить поверхневі висновки.

Зіновій та Анджела

Фото: Зиновій та Анджела у виконанні Ігоря Портянка та Вікторії Білан/ICTV2

Актор Ігор Портянко додав своєму герою більше гумору – це дуже сподобалось глядачам, і від Зіновія тепер можна очікувати яких завгодно витівок. А в минулому сезоні одинак закохався і одружився. Тепер питання – чи чекати поповнення в родині.

Примітно, що Олег Гончар і Зіновій Вікентійович – єдині персонажі, які з’являються в усіх шести сезонах франшизи. Вони працюють в бюро з моменту його заснування і пам’ятають усіх, з ким доводилось перетинатися тут.

Лаборант Ростік

Лаборанта Ростіка зіграв актор театру і кіно Михайло Досенко. З початком повномасштабного вторгнення Михайло пішов на фронт, воював на найгарячіших напрямках. Отримав поранення, і після реабілітації продовжує працювати у війську.

Ростик і Свят

Фото: Ростік і Свят у виконанні Михайла Досенка і Федора Гуринця/ICTV2

У пʼятому сезоні Розтин покаже Ростік повертається у бюро і допомагає колегам у розслідуванні.

Лаборант Свят

У бюро Ростіка замінив його брат – кмітливий та іронічний Свят, якого зіграв актор Федір Гуринець. Цікаво, що старший брат актора Гуринця також захищає Україну на фронті.

Розтин покаже 6 сезон

Фото: Федір Гуринець – виконавець ролі Свята/ICTV2

Свят швидко влився в колектив, додавши в життя бюро драйву, жартів та цікавих сюжетних ліній в особистому житті.

Семен Карпенко

Голова бюро у виконанні Сергія Деньги з’явився у третьому сезоні. Розумний і досвідчений, він пережив немало випробувань, навіть потрапив за ґрати через підступи впливового ворога, але довів свою чесність.

Семен Карпенко у виконанні Сергія Деньги

Фото: Семен Карпенко у виконанні Сергія Деньги/ICTV2

Дату премʼєри шостого сезону серіалу Розтин покаже шоуранери наразі не розкривають. Втім, вже відомо, що на глядачів чекають 20 нових епізодів.

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