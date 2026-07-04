У День судового експерта в Україні, що відзначається 4 липня, телеканал ICTV2 прочиняє залаштунки судово-експертного бюро детективу Розтин покаже.

Зйомки шостого сезону проєкту у розпалі, а поки дізнайтеся цікаві факти про героїв, відділок та професію судового медика.

Про що серіал Розтин покаже

Детективний серіал Розтин покаже розповідає про роботу медично-експертного бюро, фахівці якого розплутують найскладніші справи завдяки ретельним лабораторним дослідженням та командній роботі.

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Судмедекспертка Яна Гончар знаходить ключові докази у тілах жертв, а слідчий Олег Гончар блискуче використовує ці дані, щоб відправити злочинців за ґрати. Дослідження і експертизу проводять висококласні працівники відділку.

Проте будні бюро — це не лише кримінальні справи. Це ще й складні стосунки, щира дружба та емоції і пристрасті, що вирують поза межами прозекторської і кабінетів слідчих.

Головні герої серіалу Розтин покаже

Яна Гончар

Талановита і розумна головна судмедекспертка здатна помітити найдрібнішу деталь там, де інші не побачать нічого. Гончар допомогла засадити за ґрати чимало злочинців, і дехто з них намагається помститися.

Проте у неї є надійний захисник і команда друзів. Героїня з’явилася у другому сезон серіалу, її роль грає акторка Ольга Гришина. До слова, сама Ольга зізнається, що на знімальному майданчикузнайшла не просто колег, а справжню кінородину.

Олег Гончар

Вправний слідчий у виконанні Артемія Єгорова, який викриває і заарештовує вбивць і порушників. А ще він колишній чоловік Яни, і їхні стосунки — ілюстрація до терміну “емоційні гойдалки”: сварки, примирення, розриви і непереборне тяжіння одне до одного.

Зіновій Вікентійович

Без цього експерта жодне медичне бюро не запрацювало б, адже він фотографує місця злочинів, збирає проби і все те, на підставі чого робляться аналізи у лабораторії. Проте він ще той душніла, який часто робить поверхневі висновки.

Актор Ігор Портянко додав своєму герою більше гумору – це дуже сподобалось глядачам, і від Зіновія тепер можна очікувати яких завгодно витівок. А в минулому сезоні одинак закохався і одружився. Тепер питання – чи чекати поповнення в родині.

Примітно, що Олег Гончар і Зіновій Вікентійович – єдині персонажі, які з’являються в усіх шести сезонах франшизи. Вони працюють в бюро з моменту його заснування і пам’ятають усіх, з ким доводилось перетинатися тут.

Лаборант Ростік

Лаборанта Ростіка зіграв актор театру і кіно Михайло Досенко. З початком повномасштабного вторгнення Михайло пішов на фронт, воював на найгарячіших напрямках. Отримав поранення, і після реабілітації продовжує працювати у війську.

У пʼятому сезоні Розтин покаже Ростік повертається у бюро і допомагає колегам у розслідуванні.

Лаборант Свят

У бюро Ростіка замінив його брат – кмітливий та іронічний Свят, якого зіграв актор Федір Гуринець. Цікаво, що старший брат актора Гуринця також захищає Україну на фронті.

Свят швидко влився в колектив, додавши в життя бюро драйву, жартів та цікавих сюжетних ліній в особистому житті.

Семен Карпенко

Голова бюро у виконанні Сергія Деньги з’явився у третьому сезоні. Розумний і досвідчений, він пережив немало випробувань, навіть потрапив за ґрати через підступи впливового ворога, але довів свою чесність.

Дату премʼєри шостого сезону серіалу Розтин покаже шоуранери наразі не розкривають. Втім, вже відомо, що на глядачів чекають 20 нових епізодів.

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