Британский певец Род Стюарт во время концерта в Стокгольме выразил поддержку Украине на фоне ежедневных массированных обстрелов. В частности, музыкант упомянул атаки российских оккупантов на Киев.

Род Стюарт поддержал Украину

В своих соцсетях артист опубликовал запись с недавнего выступления, во время которого вновь посвятил украинцам свой хит The Rhythm of My Heart.

— Мое сердце с народом Украины. Последние несколько лет мы посвящаем эту песню сильным, храбрым и стойким украинцам. Каждый вечер публика объединяется, чтобы выразить свою поддержку. В свете недавних ужасных атак на Киев надеюсь, что это небольшое посвящение напомнит: люди во всем мире по-прежнему рядом с вами и продолжают поддерживать вас, — обратился Род Стюарт со сцены к украинцам.

Певец регулярно высказывается о войне, которую развязала Россия. По его мнению, поддерживать Украину необходимо до завершения боевых действий.

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Реакция сети

В комментариях под публикацией традиционно многие украинцы поблагодарили музыканта за поддержку. Впрочем, не обошлось и без критических сообщений.

В частности, в Threads подписчики напомнили Стюарту о поддержке партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа, известного своими русофильскими взглядами и высказываниями.

Даже самого артиста ранее критиковали за его заявления о том, будто Запад спровоцировал российское вторжение в Украину в 2022 году.

  • Так почему же вы поддерживаете этого путинского бота Фараджа?
  • Тогда, возможно, вам не стоит поддерживать путинского друга Фараджа?
  • Эх, а я собиралась прокомментировать его поддержку реформаторов. Я надеялась, что он изменит свое мнение.
  • Твой дружок Фарадж — российская марионетка.
  • Как к нему можно относиться серьезно, если он поддержал реформаторов?
  • Противоречивые сигналы, сэр Стюарт. Общество выступает против Фараджа, апологета Путина (хотя он это отрицает, его поступки говорят громче слов), или же это просто позерство с вашей стороны, — пишут критики.

Ночью 6 июля Россия вновь нанесла массированный удар по Украине. Взрывы прогремели в Киеве — враг атаковал столицу ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. На данный момент известно как минимум о 11 погибших и 60 раненых.

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Дуа Ліпа

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