Британский певец Род Стюарт во время концерта в Стокгольме выразил поддержку Украине на фоне ежедневных массированных обстрелов. В частности, музыкант упомянул атаки российских оккупантов на Киев.

Род Стюарт поддержал Украину

В своих соцсетях артист опубликовал запись с недавнего выступления, во время которого вновь посвятил украинцам свой хит The Rhythm of My Heart.

— Мое сердце с народом Украины. Последние несколько лет мы посвящаем эту песню сильным, храбрым и стойким украинцам. Каждый вечер публика объединяется, чтобы выразить свою поддержку. В свете недавних ужасных атак на Киев надеюсь, что это небольшое посвящение напомнит: люди во всем мире по-прежнему рядом с вами и продолжают поддерживать вас, — обратился Род Стюарт со сцены к украинцам.

Певец регулярно высказывается о войне, которую развязала Россия. По его мнению, поддерживать Украину необходимо до завершения боевых действий.

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Реакция сети

В комментариях под публикацией традиционно многие украинцы поблагодарили музыканта за поддержку. Впрочем, не обошлось и без критических сообщений.

В частности, в Threads подписчики напомнили Стюарту о поддержке партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа, известного своими русофильскими взглядами и высказываниями.

Даже самого артиста ранее критиковали за его заявления о том, будто Запад спровоцировал российское вторжение в Украину в 2022 году.

Так почему же вы поддерживаете этого путинского бота Фараджа?

Тогда, возможно, вам не стоит поддерживать путинского друга Фараджа?

Эх, а я собиралась прокомментировать его поддержку реформаторов. Я надеялась, что он изменит свое мнение.

Твой дружок Фарадж — российская марионетка.

Как к нему можно относиться серьезно, если он поддержал реформаторов?

Противоречивые сигналы, сэр Стюарт. Общество выступает против Фараджа, апологета Путина (хотя он это отрицает, его поступки говорят громче слов), или же это просто позерство с вашей стороны, — пишут критики.

Ночью 6 июля Россия вновь нанесла массированный удар по Украине. Взрывы прогремели в Киеве — враг атаковал столицу ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. На данный момент известно как минимум о 11 погибших и 60 раненых.

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