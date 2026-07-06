Мое сердце с народом Украины: Род Стюарт сделал заявление на фоне атак на Киев
- Род Стюарт во время концерта в Стокгольме поддержал Украину и упомянул российские атаки на Киев.
- Певец посвятил украинцам песню The Rhythm of My Heart.
- В сети поблагодарили артиста за поддержку, однако часть пользователей раскритиковала его из-за поддержки партии Reform UK и Найджела Фараджа.
Британский певец Род Стюарт во время концерта в Стокгольме выразил поддержку Украине на фоне ежедневных массированных обстрелов. В частности, музыкант упомянул атаки российских оккупантов на Киев.
Род Стюарт поддержал Украину
В своих соцсетях артист опубликовал запись с недавнего выступления, во время которого вновь посвятил украинцам свой хит The Rhythm of My Heart.
— Мое сердце с народом Украины. Последние несколько лет мы посвящаем эту песню сильным, храбрым и стойким украинцам. Каждый вечер публика объединяется, чтобы выразить свою поддержку. В свете недавних ужасных атак на Киев надеюсь, что это небольшое посвящение напомнит: люди во всем мире по-прежнему рядом с вами и продолжают поддерживать вас, — обратился Род Стюарт со сцены к украинцам.
Певец регулярно высказывается о войне, которую развязала Россия. По его мнению, поддерживать Украину необходимо до завершения боевых действий.
Реакция сети
В комментариях под публикацией традиционно многие украинцы поблагодарили музыканта за поддержку. Впрочем, не обошлось и без критических сообщений.
В частности, в Threads подписчики напомнили Стюарту о поддержке партии Reform UK и ее лидера Найджела Фараджа, известного своими русофильскими взглядами и высказываниями.
Даже самого артиста ранее критиковали за его заявления о том, будто Запад спровоцировал российское вторжение в Украину в 2022 году.
- Так почему же вы поддерживаете этого путинского бота Фараджа?
- Тогда, возможно, вам не стоит поддерживать путинского друга Фараджа?
- Эх, а я собиралась прокомментировать его поддержку реформаторов. Я надеялась, что он изменит свое мнение.
- Твой дружок Фарадж — российская марионетка.
- Как к нему можно относиться серьезно, если он поддержал реформаторов?
- Противоречивые сигналы, сэр Стюарт. Общество выступает против Фараджа, апологета Путина (хотя он это отрицает, его поступки говорят громче слов), или же это просто позерство с вашей стороны, — пишут критики.
Ночью 6 июля Россия вновь нанесла массированный удар по Украине. Взрывы прогремели в Киеве — враг атаковал столицу ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. На данный момент известно как минимум о 11 погибших и 60 раненых.