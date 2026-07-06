Британський співак Род Стюарт під час концерту у Стокгольмі висловив підтримку Україну на тлі щоденних масованих обстрілів. Зокрема музикант згадав про атаки російських окупантів на Київ.

Род Стюарт підтримав Україну

У своїх соцмережах артист опублікував запис з нещодавнього виступу, під час якого вкотре присвятив українцям свій хіт The Rhythm of My Heart.

— Моє серце з народом України. Останні кілька років ми присвячуємо цю пісню сильним, хоробрим та стійким українцям. Щовечора публіка об’єднується, щоб висловити свою підтримку. У світлі нещодавніх жахливих атак на Київ сподіваюся, що ця невелика присвята нагадає: люди в усьому світі й надалі залишаються поруч з вами та підтримують вас, — звернувся Род Стюарт зі сцени до українців.

Співак регулярно висловлюється з приводу війни, яку розвʼязала Росія. На його думку, підтримувати Україну потрібно до завершення воєнних дій.

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Реакція мережі

В коментарях під дописом традиційно багато українців подякували музиканту за підтримку. Щоправда, вистачає і критичних повідомлень.

Зокрема в Threads підписники пригадали Стюарту підтримку партії Reform UK та її лідера Найджела Фараджа, відомого своїми русофільськими настроями та висловами.

Навіть сам артист раніше критикував за його висловлювання про те, ніби Захід спровокував російське вторгнення в Україну 2022 року.

То чому ви підтримуєте того путінського бота Фараджа?

То, можливо, вам не слід підтримувати путінського друга Фараджа?

Ох, і я збиралася прокоментувати його підтримку реформерів. Я сподівалася, що він змінить думку.

Твій дружбан Фарадж — російська маріонетка.

Як до нього можна ставитися серйозно, якщо він підтримав реформерів.

Змішані меседжі, сер Стюарт. Суспільство виступає проти Фараджа, путінського апологета (хоч він і заперечує це, його вчинки гучніші за слова), або ж це просто позерство з вашого боку, — пишуть критики.

Вночі 6 липня Росія знову завдала масованого удару по Україні. Вибухи лунали в Києві — ворог атакував столицю ударними дронами, балістикою та крилатими ракетами. Наразі відомо про щонайменше 11 загиблих та 60 поранених.

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