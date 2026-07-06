Дочь украинской актрисы и телеведущей Елены Кравец Мария сообщила, что во время массированной российской атаки на Киев в ночь на 6 июля пострадал дом ее родителей. Об этом она рассказала в Instagram-stories.

В доме Елены Кравец выбило окна

Мария Кравец рассказала, что ночь была чрезвычайно тяжелой. По ее словам, из-за взрывной волны в доме Елены и Сергея Кравцов выбило окна.

Также она сообщила, что произошло попадание в дом рядом с домом ее подруги, а район, где они находились, был затянут дымом.

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— Наш район полностью в дыму, взрывы прямо над головой, от которых весь дом содрогается. Пять часов тревоги в страхе и совсем без сна, — написала Мария.

Несмотря на пережитое, дочь Елены Кравец подчеркнула, что ее родные и близкие не пострадали. Также она выразила соболезнования всем, кто пострадал в результате российской атаки.

Елена Кравец показала последствия атаки

После ночной атаки Елена Кравец также опубликовала серию Instagram-stories. Актриса показала, что из-за взрывной волны в ее квартире повылетали окна. Впрочем, по словам Кравец, стекло чудом осталось целым.

— Вот такое утро… Окна повылетали и у нас тоже, но каким-то чудом стекло уцелело. И мы все, слава Богу, — написала актриса.

Также Елена Кравец опубликовала кадры пострадавшего соседнего дома и отметила, что это была “самая страшная ночь за последнее время”.

Напомним, в ночь на 6 июля Россия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев ударными дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. Наибольшие разрушения получили Подольский, Голосеевский и Дарницкий районы столицы.

По последним данным, в результате удара погибли 13 человек, еще 56 получили ранения, среди них семеро детей. Повреждены жилые дома, медицинское учреждение, банк, кафе, офисные и коммерческие помещения, гаражи, АЗС и десятки автомобилей.

Фото: Елена Кравец

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