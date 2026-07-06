После второй за несколько дней масштабной ракетно-дроновой атаки России Украина инициировала проведение экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Украина обратилась в Совбез ООН: что заявил Сибига

По словам главы МИД, каждая российская ракета, выпущенная по Украине, — это сигнал не только для украинцев, но и для всего мира. Она призвана показать, что насилие может заменить международное право, а страх — солидарность между государствами.

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В связи со второй массированной атакой РФ за последние несколько дней Украина официально обратилась с просьбой о проведении экстренного заседания Совета Безопасности ООН.

Сибига отметил, что только за одну ночь российская атака унесла жизни как минимум 11 человек, и число жертв еще может вырасти. Он также напомнил, что предыдущий массированный удар России 2 июля привел к гибели как минимум 31 мирного жителя Киева.

Министр призвал председательство Совета Безопасности ООН и государства-члены поддержать украинский запрос.

— Отложенные или слабые ответы не могут остановить террор. Только сильные, принципиальные и своевременные действия способны это сделать, — подчеркнул Сибига.

Он добавил, что международное сообщество должно оставаться единым, чтобы сдержать агрессора и продолжить продвижение к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в соответствии с Уставом ООН.

Что известно об атаке РФ на Киев 6 июля

В ночь на 6 июля Россия совершила комбинированную атаку на Киев, применив ударные беспилотники, баллистические и крылатые ракеты.

Наибольшие разрушения зафиксированы в Подольском районе столицы, где ракета попала в девятиэтажный жилой дом. Значительные повреждения также в Дарницком и Голосеевском районах.

По последним данным, в столице погибли как минимум 12 человек, еще 60 получили ранения, среди пострадавших есть дети. Поисково-спасательные работы продолжаются.

После атаки мэр Киева Виталий Кличко объявил 7 июля днем траура по погибшим. В столице приспустят государственные флаги и отменят все развлекательные мероприятия.

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