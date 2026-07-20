Українка Таню Муїньо зняла новий кліп для BTS на пісню NORMAL
- Таню Муїньо стала режисеркою нового кліпу BTS на пісню NORMAL.
- У кліпі знялися всі семеро учасників BTS, а події розгортаються у загадковому старовинному маєтку.
- NORMAL став другим синглом з нового альбому BTS ARIRANG, який очолив чарт Billboard 200.
Українська режисерка Таню Муїньо зняла новий кліп для південнокорейського гурту BTS на пісню NORMAL.
Це вже друга співпраця режисерки з гуртом, не враховуючи сольний проєкт учасника гурту Чонгука.
BTS – NORMAL
Новий кліп BTS став ексклюзивом Spotify на перші 48 годин. Сцени у відео розгортаються у старовинному маєтку після бурхливої ночі.
У кліпі взяли участь всі семеро учасників BTS – RM, Джін, Шуґа, Джей-Хоуп, Чімін, V та Чонгук. За задумом Муїньо у кліпі вони розслабляються та переживають “глибоко особисті й інтимні моменти”, як йдеться в офіційній заяві.
Заміський маєток, у якому опинилися герої, очевидно, зберігає таємниці, про що свідчать десятки порожніх келихів для вина та спогади з минулого.
У вінтажному відео з’являється вже вірусний кадр, де Джін, Шуга, Джей-Хоуп, RM, Чімін, Ви та Чонгук стоять перед пісуарами. А ще глядачам демонструють добірку собак та лебедя.
Пісня NORMAL увійшла до п’ятого та найновішого студійного альбому BTS – ARIRANG і є другим синглом з нього після SWIM.
У квітні SWIM піднявся на перше місце в чарті Billboard Hot 100, а альбом ARIRANG очолив чарт Billboard 200.
Напередодні BTS стали одними із гедлайнерів музичного шоу у перерві фіналу чемпіонату світу з футболу. Окрім корейського гурту також виступили Шакіра та Burna Boy, Мадонна та Джастін Бібер.