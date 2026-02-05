После скандала с Темляком: Украинская киноакадемия обновила правила Золотої дзиґи
- Украинская киноакадемия обновила регламент национальной кинопремии Золота дзиґа.
- Изменения внесли после скандала вокруг актера Константина Темляка.
- В 2025 году его публично обвинили в физическом и психологическом насилии.
Украинская киноакадемия внесла ключевые изменения в регламент национальной кинопремии Золотая дзиґа.
Отныне претендентов на награду смогут отстранить от участия из-за репутационных рисков или нарушения этических норм.
Об этом говорится в совместном заявлении юристов Miller Law Firm и проекта Гендер в деталях.
Почему изменили правила
Поводом для обновления регламента стал громкий скандал вокруг актера Константина Темляка.
В августе 2025 года его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, публично обвинила звезду в физическом и психологическом насилии.
Впоследствии появились показания от музыкантки Manita о том, что актер присылал ей интимные фото и сообщения сексуального характера, когда ей было всего 15 лет.
Несмотря на эти обвинения, Темляку присудили Золоту дзиґу за роль в фильме БожеВільні. На следующий день после награждения актер отказался от премии.
Сейчас Нацполиция проводит досудебное расследование, а Анастасию Соловьеву официально признали потерпевшей по делу.
Что предусматривает новый пункт регламента
В документе появился пункт 3.10. Он позволяет наблюдательному совету и правлению киноакадемии анализировать информацию о номинантах на любом этапе: во время проверки заявок, после объявления длинного списка или формирования перечня финалистов.
Если информация о претенденте содержит признаки репутационных рисков или противоречит этическим принципам академии, организаторы имеют право принять меры для защиты репутации премии.
Фактически это позволяет отстранить номинанта или фильм от участия в конкурсе.
Реакция правозащитников
Юристы Miller Law Firm, представляющие интересы потерпевшей, отметили, что этот кейс стал прецедентом для всего художественного сообщества. Они подчеркнули, что насилие не является частным делом, а требует реакции всего сообщества.
– Насилие – не мелочь и не частное дело. Это вызов, на который должно отвечать все сообщество. Изменение, сделанное сегодня, может уберечь от молчания завтра, – подчеркнули правозащитники.
В Miller Law Firm добавили, что такие шаги направлены на построение системы безопасности и ответственности в украинской киноиндустрии, чтобы каждый осознавал последствия своих действий.
Фото: Константин Темляк, Золота дзиґа