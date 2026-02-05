Украинская киноакадемия внесла ключевые изменения в регламент национальной кинопремии Золотая дзиґа.

Отныне претендентов на награду смогут отстранить от участия из-за репутационных рисков или нарушения этических норм.

Об этом говорится в совместном заявлении юристов Miller Law Firm и проекта Гендер в деталях.

Почему изменили правила

Поводом для обновления регламента стал громкий скандал вокруг актера Константина Темляка.

В августе 2025 года его бывшая девушка, фотограф Анастасия Соловьева, публично обвинила звезду в физическом и психологическом насилии.

Впоследствии появились показания от музыкантки Manita о том, что актер присылал ей интимные фото и сообщения сексуального характера, когда ей было всего 15 лет.

Несмотря на эти обвинения, Темляку присудили Золоту дзиґу за роль в фильме БожеВільні. На следующий день после награждения актер отказался от премии.

Сейчас Нацполиция проводит досудебное расследование, а Анастасию Соловьеву официально признали потерпевшей по делу.

Что предусматривает новый пункт регламента

В документе появился пункт 3.10. Он позволяет наблюдательному совету и правлению киноакадемии анализировать информацию о номинантах на любом этапе: во время проверки заявок, после объявления длинного списка или формирования перечня финалистов.

Если информация о претенденте содержит признаки репутационных рисков или противоречит этическим принципам академии, организаторы имеют право принять меры для защиты репутации премии.

Фактически это позволяет отстранить номинанта или фильм от участия в конкурсе.

Реакция правозащитников

Юристы Miller Law Firm, представляющие интересы потерпевшей, отметили, что этот кейс стал прецедентом для всего художественного сообщества. Они подчеркнули, что насилие не является частным делом, а требует реакции всего сообщества.

– Насилие – не мелочь и не частное дело. Это вызов, на который должно отвечать все сообщество. Изменение, сделанное сегодня, может уберечь от молчания завтра, – подчеркнули правозащитники.

В Miller Law Firm добавили, что такие шаги направлены на построение системы безопасности и ответственности в украинской киноиндустрии, чтобы каждый осознавал последствия своих действий.

Фото: Константин Темляк, Золота дзиґа

