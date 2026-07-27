Українська діджейка та продюсерка Міс Монік підкорила головну сцену одного з найбільших фестивалів електронної музики у світі — Tomorrowland 2026. Під час свого виступу артистка презентувала спільний трек із британською поп-легендою Роббі Вільямсом.

Міс Монік випустила спільний трек із Роббі Вільямсом

Розповідаючи про колаборацію у своїх соцмережах, Miss Monique зазначила, що проєкт об’єднав їхній різний, але однаково важливий клубний досвід у рідних містах:

— Це наша особлива музична співпраця, натхненна нашим різним, але однаково визначальним досвідом електронної музики та клубної діяльності в Сток-он-Трент та Києві… з 90-х до 2010-х років, — поділилася діджейка, анонсувавши офіційний реліз пісні вже найближчим часом.

Окрім виступу на Mainstage, під час першого вікенду фестивалю Miss Monique також представила прем’єру свого нового шоу Biorhythm на сцені Freedom.

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До речі, для Роббі Вільямса це не перший досвід в електронній музиці: раніше він вже співпрацював із Don Diablo та випускав проєкти на лейблі Armada у складі танцювального гурту Lufthaus.

Нагадаємо, що Роббі Вільямс взяв участь у церемонії закриття ЧС-2026. Він став одним із запрошених артистів цьогорічного чемпіонату.

Фото: Міс Монік

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