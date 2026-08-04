3 серпня співачка Дуа Ліпа та актор Каллум Тернер здійснили свій перший офіційний світський вихід у статусі подружжя.

Вони відвідали прем’єру романтичної комедії Тільки одна ніч у Нью-Йорку, де Тернер зіграв головну роль.

Дуа Ліпа та Каллум Тернер сяяли на прем’єрі в Нью-Йорку

Для виходу на червону доріжку Дуа обрала елегантну чорну сукню від бренду Ferragamo з глибоким декольте та відкритою спиною, доповнивши її масивними золотими прикрасами.

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Водночас Каллум з’явився у темно-синьому двобортному костюмі від Louis Vuitton, блідо-жовтій сорочці та краватці в смужку. Пара не приховувала почуттів і залюбки позувала фотографам.

Нагадаємо, що Дуа Ліпа та Каллум Тернер одружилися 6 червня 2026 року на розкішній віллі Вальгуарнера на Сицилії, чому передував офіційний розпис в лондонській ратуші Мерілебон. Для урочистостей співачка обрала весільну сукню від Chanel, розшиту кристалами та пір’ям.

Чутки про роман зірок з’явилися на початку 2024 року, а вже в липні 2025-го Дуа Ліпа підтвердила їхні заручини.

Джерело : People

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