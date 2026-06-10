В Украине в первые четыре месяца 2026 года зафиксировали заметное сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и погибшими. Также уменьшилось количество смертей и травмированных в результате аварий.

Сколько ДТП было в Киеве в 2026 году и из-за каких нарушений случались аварии, читайте в нашем материале.

Сколько ДТП было в Киеве с начала 2026 года

В Киеве с начала 2026 года было зафиксировано существенное сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В то же время статистика смертности на дорогах столицы остается тревожной — несмотря на всеобщее снижение аварийности, количество погибших даже несколько возросло.

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Такие данные следуют из отчетов Патрульной полиции за период с 1 января по 30 апреля 2026 года.

ДТП в Киеве 2026, статистика:

Статистика свидетельствует о том, что ситуация на дорогах столицы постепенно улучшается.

Если за первые четыре месяца 2025 года в Киеве было зафиксировано 608 ДТП с потерпевшими, то за аналогичный период 2026 года таких аварий стало 483.

Следовательно, количество ДТП в Киеве в 2026 году сократилось на 20,6%.

Это один из лучших показателей за последние годы, ведь речь идет не только об уменьшении количества самих аварий, но и о сокращении числа людей, получающих травмы в результате дорожных происшествий.

Смертность на дорогах Киева показывает противоположную тенденцию

Несмотря на положительную динамику общей аварийности, статистика погибших выглядит менее оптимистично.

За первые четыре месяца 2025 года в результате ДТП в столице погиб 31 человек. За тот же период 2026 года количество жертв возросло до 33 человек.

Следовательно, смертность в ДТП увеличилась на 6,5%.

Количество травмированных уменьшилось почти на четверть

Наиболее заметные положительные изменения касаются количества пострадавших. С начала 2025 года по конец апреля в ДТП на дорогах Киева травмировались 700 человек. За аналогичный период 2026 года этот показатель сократился до 529 человек.

Таким образом, количество травмированных в столице уменьшилось на 24,4%.

Эта тенденция свидетельствует о постепенном повышении безопасности дорожного движения и эффективности мер контроля, которые в последние годы активно внедряются в городе.

Какая ситуация на дорогах по всей Украине

Положительная динамика наблюдается не только в Киеве, но и в целом по стране. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий во время круглого стола, посвященного старту первого этапа Всеукраинской недели безопасности дорожного движения, который проходил с 11 по 17 мая 2026 года в Укринформе.

За январь-апрель 2026 года в Украине произошло 5 947 ДТП с погибшими и травмированными. Это почти на 12% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Число погибших в таких авариях составило 665 человек, что почти на 18,5% меньше по сравнению с показателями 2025 года.

Травмы в результате ДТП получили 7 488 человек, что более чем на 10% меньше, чем в прошлом.

В патрульной полиции считают, что улучшению статистики способствует усиленный контроль на дорогах, профилактические мероприятия и информационные кампании, направленные на формирование культуры безопасного вождения.

Превышение скорости остается главной проблемой

Несмотря на улучшение общих показателей, основной причиной аварий в Украине продолжает оставаться превышение скорости.

По данным патрульной полиции, за первые четыре месяца 2026 года автоматические комплексы фиксации нарушений вынесли более 1,2 млн постановлений за превышение скоростного режима по Украине.

Еще почти 150 тыс. таких нарушений было обнаружено полицейскими при непосредственном контроле на дорогах Украины.

Именно скорость, по оценкам специалистов по безопасности дорожного движения, чаще всего определяет тяжесть последствий ДТП. Поэтому даже при уменьшении общего количества аварий смертельные случаи могут оставаться серьезной проблемой.

Дни без жертв стали редким, но важным показателем

Отдельное внимание правоохранители обращают на то, что 7 марта, 18 марта и 13 апреля 2026 года в Украине не было зафиксировано смертей в результате дорожно-транспортных происшествий.

По словам Белошицкого, раньше случались годы, когда ни одного такого дня вообще не было.

Поэтому даже в условиях интенсивного движения и военного времени достичь нулевой смертности на дорогах в течение отдельных суток возможно.

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