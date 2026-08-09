В’їхали у відбійник: співак Shumei разом із командою потрапив у ДТП у Києві
- Український співак Shumei разом зі своєю командою потрапив у ДТП у Києві.
- За словами артиста, через несприятливі погодні умови автомобіль винесло на узбіччя.
- Також Shumei розповів про деталі ДТП, а також про свій стан та своєї команди.
Український співак Shumei, справжнє ім’я якого Олег Шумей, разом зі своєю командою потрапив у дорожньо-транспортну пригоду в Києві.
Через несприятливі погодні умови автомобіль, у якому перебував артист, винесло на узбіччя.
Співак Shumei потрапив у ДТП у Києві
Про інцидент виконавець розповів у stories на своїй сторінці в Instagram. За словами Shumei, після появи інформації про ДТП він та його команда почали отримувати численні дзвінки й повідомлення від людей, які хвилювалися за їхній стан.
Співак підтвердив, що аварія справді сталася. Водночас він наголосив, що серйозних наслідків вдалося уникнути: ніхто з його команди та інших учасників дорожнього руху не постраждав.
Унаслідок ДТП незначних пошкоджень зазнали лише автомобіль команди та дорожній відбійник.
Shumei також подякував усім, хто висловлював підтримку та пропонував допомогу, і запевнив прихильників, що з ним та його командою все гаразд.
До речі, в Україні протягом перших чотирьох місяців 2026 року зафіксували помітне скорочення кількості дорожньо-транспортних пригод із потерпілими та загиблими.