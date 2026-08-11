Події, які сколихнули світ і стали важливою сторінкою новітньої історії України, стали основою воєнного екшену 24. Це реальна історія 24 українських військових моряків, які під час виконання бойового завдання потрапили в російський полон, але залишилися вірними військовій присязі та Україні.

Прем’єру 4-серійного серіалу ICTV2 покаже у День Незалежності України — 24 серпня о 20:00.

Про що серіал

Події серіалу розгортаються восени 2018 року. Три українські військові кораблі вирушають із Чорного моря до Азовського, здійснюючи плановий перехід через Керченську протоку. Під час проходження українські екіпажі зазнають атаки, а 24 військові моряки опиняються в полоні.

Зараз дивляться

Наступні 286 днів вони проведуть у московському Лефортово. Попри психологічний тиск, допити та спроби змусити їх зректися України, жоден із моряків не відмовився від військової присяги.

Як і завдяки чому їм вдалося вистояти? Яку роль у цій боротьбі відіграли родини полонених та їхні адвокати? І що насправді відбувалося за стінами Лефортово? Відповіді на ці запитання — у серіалі 24.

– Сила держави починається з сили конкретних людей — і це головний наш меседж. Оці 24 хлопці стали символом того, що Україна не здається, навіть якщо всі обставини проти. Неймовірно, але сьогодні ця історія звучить гучніше, бо розповідає не тільки про героїзм і лідерство, а в першу чергу про людську гідність, — коментує режисер серіалу Заза Буадзе.

Для тих, хто любить сильне українське кіно

24 — це символ цілого народу, який став заручником імперії, але не втратив ані свого голосу, ані обличчя, ані імені. І невипадково телепрем’єра стрічки про героїзм українських моряків відбудеться саме у День Незалежності України.

Глядачі побачать масштабні сцени на воді, військові операції, атмосферу Лефортово, а також особисті історії людей, чиє життя назавжди змінили кілька хвилин у Керченській протоці.

Головні ролі виконали Олександр Форманчук, Костянтин Корецький, Ольга Сумська, Анастасія Король, Олександр Божко, Тамара Антропова, Андрій Пономаренко, Роман Покровський, Анна Романова, Наталія Корецька, Ігор Рубашкін, Олександр Зіневич, Ернест Ощіпок.

– Мені б хотілося, щоб у часи війни цей серіал повернув людям віру в чесність, мужність, свободу та солідарність. Наші хлопці були згуртовані, і їхня перемога стала можливою, бо жоден із них не зламався. Попри те, що їх ламали, їм казали, що держава від них відмовилась, наші моряки все одно обрали свободу, адже це не абстрактна ідея, це те, за що варто боротися, — каже креативна продюсерка і співавторка сценарію Валентина Руденко.

Як створювали серіал?

24 створила компанія ТОВ «Основа Фільм Продакшн» за підтримки Міністерства культури України.

Зйомки проходили восени 2025 року в Києві, на Дніпрі та на інших реальних локаціях. Частину сцен, які відтворюють перебування українських моряків у Лефортово, знімали у справжній в’язниці та спеціально збудованих декораціях, щоб якомога точніше передати атмосферу тих подій.

Режисер-постановник: Заза Буадзе

Оператор-постановник: Олексій Цвілодуб

Сценарій: Валентина Руденко, Заза Буадзе, Ілля Пилю

Креативна продюсерка: Валентина Руденко

Виконавчий продюсер: Олексій Сень

Генеральні продюсерки: Вікторія Горенштейн, Тетяна Куц

Не пропустіть прем’єру воєнного екшену: дивіться серіал 24 на телеканалі ICTV2 24 серпня о 20:00.

Фото: ICTV2

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.