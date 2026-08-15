Американский актер Брюс Уиллис, который уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией, побывал на свадьбе своей дочери Таллулы Уиллис.

Фото со свадьбы Таллулы Уиллис и музыканта Джастина Эйси опубликовал Vogue.

Брюс Уиллис побывал на свадьбе дочери

По данным модного глянца, Таллула Уиллис и Джастин Эйси поженились 8 августа 2026 года. Свадьба прошла на заднем дворе семейного дома невесты в городе Хейли, штат Айдахо.

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Среди гостей был и отец невесты Брюс Уиллис. На опубликованных черно-белых снимках актер запечатлен рядом с молодоженами. На одном из фото Таллула прижалась к отцу, а Уиллис обнял дочь за плечи.

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Для церемонии актер выбрал светлую рубашку и брюки, а образ дополнил шляпой. Невеста была в белом свадебном платье, созданном для нее Balenciaga.

Таллула рассказала Vogue, что именно в этом доме прошла часть ее детства, поэтому это место имеет для нее особое значение. Здесь она и Джастин тоже проводили много времени вместе.

Пара обручилась в декабре 2024 года — почти через два года после начала их отношений.

Напомним, что в 2022 году Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру после того, как у него диагностировали афазию — расстройство, влияющее на способность человека общаться.

В 2023 году семья сообщила, что состояние актера ухудшилось и ему поставили диагноз лобно-височная деменция.

В начале 2026 года жена Уиллиса Эмма Хэминг рассказала, что актер не осознает свой диагноз. По ее словам, это связано с анозогнозией — состоянием, при котором из-за изменений в работе мозга человек не осознает собственную болезнь.

Ранее также сообщалось, что из-за прогрессирования болезни у Уиллиса серьезные проблемы с речью, чтением и передвижением, и ему нужен постоянный уход.

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