Брюс Уиллис побывал на свадьбе дочери: как сейчас выглядит актер
- Брюс Уиллис побывал на свадьбе своей дочери Таллулы.
- Таллула Уиллис и Джастин Эйси поженились 8 августа.
Американский актер Брюс Уиллис, который уже несколько лет борется с лобно-височной деменцией, побывал на свадьбе своей дочери Таллулы Уиллис.
Фото со свадьбы Таллулы Уиллис и музыканта Джастина Эйси опубликовал Vogue.
Брюс Уиллис побывал на свадьбе дочери
По данным модного глянца, Таллула Уиллис и Джастин Эйси поженились 8 августа 2026 года. Свадьба прошла на заднем дворе семейного дома невесты в городе Хейли, штат Айдахо.
Среди гостей был и отец невесты Брюс Уиллис. На опубликованных черно-белых снимках актер запечатлен рядом с молодоженами. На одном из фото Таллула прижалась к отцу, а Уиллис обнял дочь за плечи.
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Для церемонии актер выбрал светлую рубашку и брюки, а образ дополнил шляпой. Невеста была в белом свадебном платье, созданном для нее Balenciaga.
Таллула рассказала Vogue, что именно в этом доме прошла часть ее детства, поэтому это место имеет для нее особое значение. Здесь она и Джастин тоже проводили много времени вместе.
Пара обручилась в декабре 2024 года — почти через два года после начала их отношений.
Напомним, что в 2022 году Брюс Уиллис завершил актерскую карьеру после того, как у него диагностировали афазию — расстройство, влияющее на способность человека общаться.
В 2023 году семья сообщила, что состояние актера ухудшилось и ему поставили диагноз лобно-височная деменция.
В начале 2026 года жена Уиллиса Эмма Хэминг рассказала, что актер не осознает свой диагноз. По ее словам, это связано с анозогнозией — состоянием, при котором из-за изменений в работе мозга человек не осознает собственную болезнь.
Ранее также сообщалось, что из-за прогрессирования болезни у Уиллиса серьезные проблемы с речью, чтением и передвижением, и ему нужен постоянный уход.