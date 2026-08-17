У віці 36 років раптово померла американська акторка та співачка Гейден Панеттьєрі. Трагічну звістку підтвердив батько зірки Скіп Панеттьєрі та її офіційні представники.

В цьому матеріалі на Фактах ICTV пропонуємо згадати найкращі фільми та серіали з Гейден Панеттьєрі, які принесли акторці світову популярність.

Гейден Панеттьєрі: фільми та серіали за участі акторки

Гейден Панеттьєрі розпочала кар’єру в шоубізнесі ще з немовлячого віку, знімаючись у рекламних роликах. Повноцінний дебют у великому кіно відбувся у віці дев’яти років, коли вона озвучила персонажа у популярному анімаційному фільмі Pixar Пригоди Фліка (A Bug’s Life).

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Справжній прорив і світова слава прийшли до 17-річної Панеттьєрі у 2006 році завдяки ролі Клер Беннет у супергеройському серіалі Герої. Сакраментальна фраза її героїні — “Урятуй чирлідерку — урятуй світ” — стала культовим слоганом епохи 2000-х.

Наступною важливою віхою в її кар’єрі стала роль ексцентричної кантрі-виконавиці Джульєтт Барнс у драмі Нешвілл (Nashville). За цю роботу Гейден отримала дві номінації на премію Золотий глобус, а 11 пісень, які вона особисто виконала для серіалу, потрапили до авторитетних музичних чартів Billboard.

Серед інших яскравих робіт акторки — культова роль Кербі Рід у четвертій та шостій частинах культового горору Крик (Scream), а також сімейна драма Згадуючи Титанів (Remember the Titans).

Окрім Крику 6, Гейден нещодавно повернулася до активних знімань:

трилер Янтарне сповіщення (Amber Alert, 2024);

фільм Роздільна порода (Split Sole, 2025);

її остання кінороль — у стрічці Сновидець (The Dreamer), яка вийшла на екрани в січні 2026 року.

Нагадаємо, що про смерть колишньої нареченої Володимира Кличка стало відомо сьогодні, 17 серпня. Причину смерті наразі не розголошують. Рідні акторки звернулися до преси та прихильників із проханням поважати їхню приватність у цей складний період.

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