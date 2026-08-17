Американская актриса и экснареченная Владимира Кличко Хейден Панеттьери скончалась в возрасте 36 лет. Полиция устанавливает причины смерти Панеттьери.

О ее смерти сообщает телеканал NBC News со ссылкой на заявление отца Скипа Панеттьери.

Причина смерти Хейден Панеттьери

По данным NBC News, в воскресенье днем ​​полиция города Гринвилл в Южной Каролине получила вызов о женщине, которая не реагировала на внешние раздражители.

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По прибытии на место Панеттьери предоставили медицинскую помощь, однако спасти ее не удалось. Впоследствии медики констатировали смерть женщины на месте. По предварительным данным, признаков насильственной смерти нет.

Дело расследует полицейское управление Гринвилла совместно с офисом коронера округа Гринвилл. Предварительное расследование не выявило никаких признаков преступления или подозрительных обстоятельств. Знакомая Панеттьери позвонила по телефону 911, говорится в заявлении полиции.

– С глубокой грустью мы сообщаем о трагической смерти нашей любимой Хейден, – заявил ее отец.

Жизнь Хейден Панеттьери

Хейден Панеттьери родилась и выросла в Палисейдсе, штат Нью-Йорк. Она начала сниматься в телевизионной рекламе еще в 11 месяцев, а с 4 лет получала роли в мыльных операх.

В детстве Панеттьери также озвучила персонаж в анимационном фильме Жизнь насекомых. Позже она сыграла в лентах Помни титанов, Ледяная принцесса и Давай, девушки: Все или ничего.

Широкую известность актрисе принесла роль Клэр Беннет в фантастическом сериале Герои. Впоследствии она сыграла певицу Джульетту Барнс в музыкальной драме Нэшвилл.

В последние годы Панеттьери открыто рассказывала о сложном периоде своей жизни. Она говорила о борьбе с послеродовой депрессией, тревожностью, паническими атаками и наркозависимостью.

По словам актрисы, психологические проблемы обострились после рождения дочери Каи Евдокии Кличко, которую у нее есть от бывшего партнера — украинского боксера Владимира Кличко. В 2018 году Панеттьери передала опеку над ребенком отцу.

В 2023 году внезапно умер брат Гейден — Янсен Панеттьери. Ему было 28 лет. Причиной смерти мужчины стала кардиомегалия – увеличение размеров и массы сердца в сочетании с осложнениями на аортальном клапане. Актриса тяжело переживала потерю младшего брата.

В одном из интервью актриса рассказывала, что из-за сильной тревоги и панических атак начали употреблять наркотики. Она также отмечала, что сочетание материнства, работы и послеродовой депрессии стало для нее тяжелейшим испытанием.

Источник сообщил изданию TMZ, что Хейден в течение последнего года жаловалась на боль в спине.

Источник : NBC News

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