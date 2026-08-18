У межах XVII Одеського міжнародного кінофестивалю, який цьогоріч пройде з 27 серпня до 4 вересня у Києві, відбудеться традиційна професійна програма Film Industry Office.

Напрямок об’єднає українських та іноземних кінематографістів, продюсерів, акторів, представників телеканалів, а також військових та ветеранів.

Оголошено програму Film Industry Office 17-го Одеського міжнародного кінофестивалю

Заходи Film Industry Office триватимуть із 28 серпня до 3 вересня. На учасників чекають панельні дискусії, Pitching, лабораторії, а також спеціальна акторська програма The Actor’s Lab.

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Перший день програми, 28 серпня, розпочнеться з панельної дискусії про перспективи демонстрації українських фільмів у кінотеатрах за участі генеральної директорки ОМКФ Анни Мачух, представників Держкіно, кінотеатрів та стримінгів.

Окремим фокусом дня стане тема війни. Під час панелі Ветерани, війна і кіно за участі Ахтема Сеітаблаєва, Володимира Яценка та інших експертів говоритимуть про те, як досвід війни змінює кіноіндустрію та як захисники інтегруються в медіапростір.

Крім того, представники телеканалів (зокрема ICTV та ICTV2) разом із керівниками провідних сервісів MEGOGO, SWEET.TV та ТЕТ обговорять майбутню співпрацю телебачення і стримінгових платформ.

29 серпня учасникам презентують Case Study двох очікуваних українських проєктів:

Ховаючи колишню — створення original content для платформи SWEET.TV;

Тиха Нава — перший український true crime серіал для Київстар ТБ.

Цього ж дня відбудуться важливі дискусії про пам’ять, етику та меморіалізацію війни в кіно, участь у яких візьмуть кінематографісти й військові.

30 серпня увага буде прикута до місця українського кіно у світі. Продюсери та іноземні експерти обговорять створення міжнародних копродукцій під час війни та сприйняття українського контенту в Європі.

Також спікери порушать теми залучення інвестицій від бізнесу та розвитку документальної анімації, про яку говоритимуть режисерка Ірина Цілик та Олег Маламуж.

З 31 серпня по 2 вересня працюватиме спеціальна програма для акторів The Actor’s Lab. Серед ключових подій:

Q&A-зустріч із режисером Дмитром Сухолитким-Собчуком;

Воркшоп про роботу актора в кадрі з режисеркою Юлією Павловою та оператором Сергієм Ревуцьким;

Панель Чи замінить ШІ акторів, присвячена використанню цифрових аватарів та штучного інтелекту у кіновиробництві;

Дискусія про комедійне кіно за участі Антоніо Лукіча, Павла Острікова та Аркадія Непиталюка.

Завершиться індустрійна програма 2 вересня пітчингом українських кінопроєктів у категоріях Development та Work in Progress, а 3 вересня в кінотеатрі Оскар пройде День українського кіно за підтримки Держкіно.

Повна програма Film Industry Office доступна на сайті Одеського міжнародного кінофестивалю.

Фото: Одеський міжнародний кінофестиваль

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