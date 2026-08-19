Популярний драмеді-серіал Повернення від телеканалу ICTV2 офіційно отримає продовження.

Проєкт став одним із переможців конкурсу Тисячовесна, тож команда вже розпочала підготовку до зйомок другого сезону.

Серіал Повернення отримав продовження

Прем’єра першої частини відбулася у лютому 2026 року. Історія про складний шлях адаптації ветерана до цивільного життя одразу здобула прихильність глядачів: лише у день телепрем’єри її переглянули майже 2 млн осіб.

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Серіал викликав хвилю обговорень у соцмережах та потрапив до лонгліста національної кінопремії Золота Дзиґа.

Якщо перший сезон висвітлював тему реінтеграції через тепло й гумор у взаєминах двох побратимів (один із яких був уявним), то нові епізоди порушать ще одну болючу та важливу тему — повернення з полону.

Події розгортатимуться через два роки після фіналу першого сезону, коли Кречет дізнається: справжнього Вербу звільнили з полону за обміном.

— У другій частині до уявного навʼязливого, гострого на язик Верби доєднається — реальний. А перед Кречетом постане вибір повернути другу його місце в родині. Але під час першої зустрічі друзів Верба вимовляє лише одну фразу: Я не хочу додому. Це історія не про полон. Це історія про те, що відбувається після. Про побратимство, яке тримає, навіть коли ти вже не віриш у себе. Про провину тих, хто вижив. І про те, як важко іноді буває повернутися не з полону — а до життя, до родини, до себе, — ділиться шоуранер проєкту Дмитро Хрипун.

У центрі сюжету серіалу — ветеран Кречет, який після важкого поранення вчиться жити наново. Допомагає (і водночас заважає) йому у цьому балакучий “привид” зниклого безвісти побратима Верби.

Кречет має виконати важливу обіцянку другу — допомогти його родині врятувати бізнес та підготувати його сина до олімпіади.

Головні ролі у стрічці виконують чинний військовий, боєць батальйону Вовки Да Вінчі Євген Григор’єв та популярний актор Олександр Рудинський.

Більшість ролей у серіалі втілили чинні військовослужбовці та ветерани, які також долучилися до знімального процесу.

Зокрема, у серіалі дебютував ветеран і громадський діяч Олег Симороз, який зіграв воїна Ведмедя з подвійною ампутацією. Також у проєкті знялися Анастасія Пустовіт, Федір Гуринець, Анастасія Мітражик та Тарас Цимбалюк.

Усі серії першого сезону доступні у вільному доступі на YouTube-каналі ICTV2. Дату початку знімання та прем’єри другого сезону оголосять згодом.

Фото: ICTV2

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