Украинский оскаровский комитет принял решение дать отечественным кинематографистам больше времени и продлил срок подачи документов для участия в национальном отборе на 99 премию Оскар.

Об этом оскаровский комитет сообщил в Facebook.

Кто сразится за Оскар от Украины: прием заявок продлили

Подать киноленту в категории Лучший международный полнометражный фильм теперь можно до 2 сентября 2026 года включительно.

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По словам представителей комитета, дополнительное окно подачи открыли для того, чтобы все украинские фильмы, соответствующие регламенту Американской киноакадемии, могли приобщиться к отбору.

После финального дедлайна 2 сентября члены комитета обработают все полученные заявки. Победителя нацотбора, который представит Украину на престижной кинопремии, объявят по итогам заседания 16 сентября.

Национальный отбор и выдвижение фильма осуществляет Украинский оскаровский комитет, в состав которого входят ведущие деятели киноотрасли и члены Украинской киноакадемии, избранные голосованием.

Все претенденты должны строго отвечать техническим и регламентным требованиям Американской академии кинематографических искусств и наук для категории International Feature Film.

Напомним, что ранее оскаровский комитет назвал пять украинских лент, которые уже завоевали право участвовать в нацотборе на премию. Подробнее о них — читайте в материале на Фактах ICTV.

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