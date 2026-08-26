Кто сразится за Оскар 2027 от Украины: прием заявок продлили
Украинский оскаровский комитет принял решение дать отечественным кинематографистам больше времени и продлил срок подачи документов для участия в национальном отборе на 99 премию Оскар.
Об этом оскаровский комитет сообщил в Facebook.
Кто сразится за Оскар от Украины: прием заявок продлили
Подать киноленту в категории Лучший международный полнометражный фильм теперь можно до 2 сентября 2026 года включительно.
По словам представителей комитета, дополнительное окно подачи открыли для того, чтобы все украинские фильмы, соответствующие регламенту Американской киноакадемии, могли приобщиться к отбору.
После финального дедлайна 2 сентября члены комитета обработают все полученные заявки. Победителя нацотбора, который представит Украину на престижной кинопремии, объявят по итогам заседания 16 сентября.
Национальный отбор и выдвижение фильма осуществляет Украинский оскаровский комитет, в состав которого входят ведущие деятели киноотрасли и члены Украинской киноакадемии, избранные голосованием.
Все претенденты должны строго отвечать техническим и регламентным требованиям Американской академии кинематографических искусств и наук для категории International Feature Film.
Напомним, что ранее оскаровский комитет назвал пять украинских лент, которые уже завоевали право участвовать в нацотборе на премию. Подробнее о них — читайте в материале на Фактах ICTV.