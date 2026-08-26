Український оскарівський комітет ухвалив рішення дати вітчизняним кінематографістам більше часу та подовжив термін подання документів для участі в національному відборі на 99-ту премію Оскар.

Про це оскарівський комітет повідомив у Facebook.

Хто побореться за Оскар 2027 від України: приймання заявок подовжили

Подати кінострічку в категорії Найкращий міжнародний повнометражний фільм відтепер можна до 2 вересня 2026 року включно.

Зараз дивляться

За словами представників комітету, додаткове вікно подачі відкрили для того, щоб усі українські фільми, які відповідають регламенту Американської кіноакадемії, мали змогу долучитися до відбору.

Після фінального дедлайну 2 вересня члени комітету опрацюють усі отримані заявки. Переможця нацвідбору, який представить Україну на престижній кінопремії, оголосять за підсумками засідання 16 вересня.

Національний відбір та висунення фільму здійснює Український оскарівський комітет, до складу якого входять провідні діячі кіногалузі та члени Української кіноакадемії, обрані шляхом голосування.

Усі претенденти мають суворо відповідати технічним та регламентним вимогам Американської академії кінематографічних мистецтв і наук для категорії International Feature Film.

Нагадаємо, що раніше оскарівський комітет назвав п’ять українських стрічок, які вже вибороли право брати участь нацвідборі на премію. Детальніше про них — читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.