Репер Потап і співачка Настя Каменських оголосили про повернення дуету Потап и Настя після дев’ятирічної паузи.

Артисти анонсували концерт у Нью-Йорку, однак замість хвилі ностальгії отримали критику у коментарях, зокрема через російську мову у зверненні та згадку про Україну.

Про возз’єднання музиканти повідомили у відео та дописі в Instagram.

— Рано чи пізно будь-яка історія має свій кінець. І наша історія — не виняток. Сьогодні завершиться пауза, на яку ми поставили дует девʼять років тому. А це означає, що ми — Потап і Настя! І ми повернулися та починаємо концерти! — заявили артисти.

У відеозверненні Потап згадав історію гурту, альбоми та гастролі.

— Ми виступали практично на всіх континентах світу. Але ми завжди говоримо про те, що Потап і Настя — гурт з України. Ми віримо у вашу підтримку! І ми сподіваємося, що ви нам допоможете! — сказав артист.

Настя Каменських також заявила, що якби могла прожити життя ще раз, то повторила б його “так само”.

Реакція мережі

Після публікації відео у коментарях почали активно обговорювати не лише повернення дуету, а й те, що звернення записали російською мовою.

Користувачі звернули увагу й на те, що артисти називають себе гуртом з України, але при цьому спілкуються російською.

Чому знову російською? Ви знову “внє палітіки”?

Чому не можна українською розмовляти? Ну, друзі, ну як так можна? Ви кого представляти будете в Нью-Йорку?

Що бабки закінчуються ? Фу, а не українці!

Поїхати з України і спекулювати на тому, що “ми з України” — російською це звучить особливо криво. Краще б ви вже іспанською чи англійською весь час говорили.

Геть мозок поплавило.

Група з України і російською? Гидко слухати.

Україну будете згадувати під час концерту чи будете веселити “руський мір”!?

А ви представники якої країни? Чиїх боліт будете?

Коли в Києві концерт? Дуже вас зачекалися, — іронізують коментатори.

Традиційно знайшлися й ті, хто підтримав повернення дуету та вкотре повторив аргумент про те, що “мова — не головне”, який часто використовує російська пропаганда.

Нагадаємо, раніше Потап і Настя Каменських оголосили про те, що вони більше не разом. У мережі це сприйняли, як заяву не лише про творчість, а й про особисті стосунки пари.

