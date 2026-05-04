Знаю, увидимся: Потап обратился к Каменских после заявления о разрыве
- В сети мнения разделились — фанаты ищут скрытый смысл в поздравлении.
- Пара не комментирует подробности разрыва, поэтому поклонники выдвигают различные версии.
- Сама Каменских опубликовала пост о "новой главе" в своей жизни.
Продюсер и рэпер Потап, который на днях сообщил о разрыве с певицей Настей Каменских, публично поздравил ее с днем рождения. 4 мая артистке исполнилось 39 лет.
Для поздравительного поста исполнитель выбрал фото Каменских на фоне горного пейзажа, в котором поклонники Потапа узнали Монсеррат — многовершинный горный хребет в Каталонии, расположенный в 50 км от Барселоны.
На снимке Настя счастливо улыбается с закрытыми глазами, держа рюкзак за спиной.
— Nastya Konstanta. Знаю, увидимся. Будь счастлива, — говорится в поздравлении.
Поклонники пары до сих пор пытаются найти подтверждение того, что супруги еще вместе. Поэтому некоторые обратили внимание на слово “konstanta”, что в переводе с эсперанто означает “постоянная”.
Впрочем, большинство подписчиков сожалеют о том, что Потап и Настя больше не пара.
- Ну, что ж, пусть все будут счастливы.
- Как будто попрощался навсегда.
- Не верю.
- То есть это конец…
- Такую даму вы упустили.
- А зачем видеться? Расстались и живите счастливо каждый своей жизнью.
- Сейчас так легко все потерять. Берегите тех, кто рядом, никого не пытайтесь изменить, меняйтесь сами, цените то, что имеете, потому что для других это лишь мечта!
К слову, Каменских также опубликовала пост в соцсетях, поздравив себя с “новой главой” в жизни.
— К новой главе. Пусть она станет лучшей из всех написанных до сих пор, — пожелала себе певица.