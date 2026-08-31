Співачка Джамала відмовилася бути продюсеркою Нацвідбору на Євробачення 2027.

Про це Джамала повідомила на своїй сторінці в Instagran.

Джамала не буде продюсувати Нацвідбір на Євробачення 2027

Один із прихильників поцікавився у Джамали, чи продюсуватиме співачка майбутній Нацвідбір, наголосивши на тому, що торішній Нацвідбір був “бомбою”.

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— Ні, цього року я відмовила всім талант-шоу. Але дякую. Я справді дуже багато вкладаю і віддаю, коли берусь за щось таке. Може, навіть більше, ніж треба, – написала співачка.

Також Джамала додала, що загалом не займається продюсуванням артистів, адже це в неї забирає надто багато сил і часу.

— Ні, на жаль, не продюсую. Але коли ця позиція була в мене минулого року на Нацвідборі, це забрало дуже багато сил і часу.

Але дуже часто так хочеться допомогти комусь, коли бачиш, що там можна було б щось доточити, щось додати чи, навпаки, прибрати. Але думаєш: оце зайвий раз, коли тебе не питають, краще не треба, — розповіла Джамала.

Нагадаємо, що за результатами голосування журі та глядачів, переможцем Нацвідбору 2026 стала Leleka з піснею Ridnym. На Євробаченні 2026 артистка посіла дев’яте місце.

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