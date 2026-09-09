Ко Дню военной разведки Украины создатели приключенческой шпионской драмы ГУР: Код Сикора представили официальный трейлер, постер и объявили дату кинопремьеры.

Лента выйдет в национальный и мировой прокат 12 ноября 2026 года.

ГУР: Код Сикора: что известно о фильме

В основу сюжета положена громкая спецоперация украинской разведки Синица, проведенная в августе 2023 года. Тогда российский пилот перегнал на территорию Украины новейший военно-транспортный вертолет Ми-8 с ценным секретным оборудованием.

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Сюжет ленты объединяет шпионскую линию, боевик и личную драму главного героя, стремящегося отомстить врагам за гибель любимой женщины. Съемки проходили в Украине и в Испании.

Центральными фигурами на официальном постеров стали Ахтем Сеитаблаев, Максим Девизоров и Ангелина Усанова, для которой роль агентки ГУР МО стала кинодебютом.

Готовясь к съемке, актриса овладевала боевыми искусствами и проходила огневую подготовку, чтобы выполнять тяжелые сцены без дублеров.

Режиссер фильма и исполнитель главной роли Ахтем Сеитаблаев рассказал о своих впечатлениях от работы над проектом.

— Много эмоций таких амбивалентных: меня это очень драйвит, доверие со стороны команды, большой команды: ГУР, продюсерской и творческой, которые доверили мне быть одним из лиц фильма. Надеюсь, что это сыграет в плюс продвижения фильма и самое главное — будет соответствовать тому контексту и нарративу, который мы продвигаем в нашей истории. Я желаю нам хорошего проката и благодарю за возможность создавать эту историю, быть в этой истории и представлять ее, – поделился Ахтем Сеитаблаев.

Генеральный продюсер UNITED content hub Андрей Ногин подчеркнул, что экранизация событий такого масштаба стала вызовом всей съемочной группе.

— Реализация художественного полнометражного фильма на основе реальных событий операции ГУР МО стала настоящим вызовом для всей команды фильма. Для нас важно передать действительный событийный ряд в художественной форме и создать зрелищный блокбастер. На сколько нам это удалось — зрители смогут составить собственное впечатление уже через 2 месяца с 12 ноября во всех кинотеатрах Украины, – рассказал Андрей Ногин.

Сопродюсер фильма и автор книги Военная разведка Украины Артем Шевченко сравнил украинскую спецоперацию с легендарными страницами мировой разведки:

— Операция Синица ГУР МО, послужившая документальной основой фильма, по-своему уникальна в этой войне с Россией. Она напоминает известную операцию Алмаз, проведенную Моссадом в 1963–1966 годах, когда израильтяне похитили самый современный на тот момент советский самолет МиГ-21. Нашим военным разведчикам удалось убедить молодого российского летчика перейти на светлую сторону в этом экзистенциальном противостоянии, перегнать современный вертолет Ми-8 АМТШ с ценным секретным оборудованием, который до сих пор находится на вооружении Сил обороны Украины. Конечно, помимо документальной точности, в фильме есть и художественная выдумка, но в целом история воссоздана довольно точно. В частности, зрителя удивит и ее неожиданный финал.

Фильм создан кинокомпанией F Films в сотрудничестве с ТРО Медиа при поддержке Госкино содействия ГУР МО Украины, UnitedContentHub, B&H Classic Films, телеканала ICTV2 и Армия TV.

Фото: кинокомпания F Films

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