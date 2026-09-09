До Дня воєнної розвідки України творці пригодницької шпигунської драми ГУР: Код Сікора презентували офіційний трейлер, постер та оголосили дату кінопрем’єри.

Стрічка вийде у національний та світовий прокат вже 12 листопада 2026 року.

ГУР: Код Сікора: що відомо про фільм

В основу сюжету покладено гучну спецоперацію української розвідки Синиця, проведену в серпні 2023 року. Тоді російський пілот перегнав на територію України новітній військово-транспортний гелікоптер Мі-8 із цінним секретним обладнанням.

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Сюжет стрічки поєднує шпигунську лінію, бойовик та особисту драму головного героя, який прагне помститися ворогам за загибель коханої жінки. Знімання проходили в Україні та Іспанії.

Центральними постатями на офіційному постері стали Ахтем Сеітаблаєв, Максим Девізоров та Ангеліна Усанова, для якої роль агентки ГУР МО стала кінодебютом.

Готуючись до знімання, акторка опановувала бойові мистецтва й проходила вогневу підготовку, аби виконувати важкі сцени без дублерів.

Режисер стрічки та виконавець головної ролі Ахтем Сеітаблаєв розповів про свої враження від роботи над проєктом.

— Багато емоцій таких амбівалентних: мене це неабияк драйвить, довіра з боку команди, великої команди: ГУР, продюсерської й творчої, які довірили мені бути одним з облич фільму. Сподіваюсь, що це зіграє в плюс промоції фільму і найголовніше — сенсово відповідатиме тому контексту й наративу, який ми просуваємо в нашій історії. Я бажаю нам гарного прокату і дякую за можливість створювати цю історію, бути в цій історії та представляти її, — поділився Ахтем Сеітаблаєв.

Генеральний продюсер UNITED content hub Андрій Ногін наголосив, що екранізація подій такого масштабу стала викликом для всієї знімальної групи.

— Реалізація художньої повнометражної стрічки на основі реальних подій операції ГУР МО стала справжнім викликом для всієї команди фільму. Для нас важливо передати дійсний подієвий ряд у художній формі й створити видовищний блокбастер. На скільки нам це вдалося — глядачі зможуть скласти власне враження вже за 2 місяці з 12 листопада в усіх кінотеатрах України, — розповів Андрій Ногін.

Співпродюсер фільму та автор книги Воєнна розвідка України Артем Шевченко порівняв українську спецоперацію з легендарними сторінками світової розвідки:

— Операція Синиця ГУР МО, що є документальною основою стрічки, по-своєму унікальна у цій війні з Росією. Вона подібна до відомої операції Моссаду Діамант 1963-1966 років, коли ізраїльтяни викрали найновіший на той час радянський літак МІГ-21. Нашим воєнним розвідникам вдалося переконати молодого російського льотчика перелетіти на світлу сторону у цьому екзистенційному протиборстві, перегнати сучасний вертоліт Мі-8 АМТШ із цінним секретним обладнанням, який досі працює на Сили оборони України. Звісно, окрім документальної точності, у фільмі є і художній вигад, але в цілому історію відтворено доволі точно. Зокрема, глядача здивує і її неочікуваний фінал.

Фільм створено кінокомпанією F Films у співпраці з ТРО Медіа, за підтримки Держкіно, сприяння ГУР МО України, UnitedContentHub, B&H Classic Films, телеканалу ICTV2 та Армія TV.

Фото: кінокомпанія F Films

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