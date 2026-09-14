Актерская супружеская пара Ольга Сумская и Виталий Борисюк поделились впечатлениями от знакомства с избранником своей совместной дочери Анны.

Подробностями родительских переживаний актеры поделились в проекте Ближче до зірок.

Сумская и Борисюк отреагировали на парня дочери Анны

Как известно, дочь Сумской и Борисюка живет отдельно от звездных родителей, однако девушка уже успела представить возлюбленного семье.

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Виталий Борисюк не скрывает, что ему как отцу до сих пор непросто привыкнуть к мысли о взрослении дочери и ее переезде.

— Все равно я в душе что-то чувствую, этакая ревность к ребенку, потому что это девочка. Отдаешь какому-то чужому мужчине, – признался Борисюк.

Ольга Сумская подчеркнула, что для нее прежде всего важны человеческие качества избранного мужчины.

— Чтобы был хорошим человеком и ответственным, конечно. Это самое главное, – поделилась Сумская.

Также Ольга Сумская добавила, что воспринимает этап взросления дочери с пониманием и материнской нежностью.

— Я смотрю вещи Ани и обнимаю ее портрет, целую, молюсь за нее, чтобы все было хорошо. Дети вылетают, это естественно, поэтому она строит свою жизнь, дай Бог, чтобы была своя семья, — отметила Сумская.

Напомним, что Ольга Сумская и Виталий Борисюк состоят в браке с 6 мая 1996 года. Они воспитывают общую дочь Анну.

Также у Сумской есть старшая дочь Антонина, которую она родила в браке с актером Евгением Паперным. Антонина сейчас проживает и работает в России.

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