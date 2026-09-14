Акторське подружжя Ольга Сумська та Віталій Борисюк поділилися враженнями від знайомства з обранцем своєї спільної доньки Ганни.

Подробицями батьківських переживань актори поділилися у проєкті Ближче до зірок.

Сумська і Борисюк відреагували на хлопця доньки Ганни

Як відомо, донька Сумської й Борисюка мешкає окремо від зіркових батьків, однак дівчина вже встигла представити коханого родині.

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Віталій Борисюк не приховує, що йому як батькові досі непросто звикнути до думки про дорослішання доньки та її переїзд.

— Все одно я в душі щось відчуваю, такі собі ревнощі до дитини, бо це дівчинка. Віддаєш якомусь чужому чоловіку, — зізнався Борисюк.

Натомість Ольга Сумська наголосила, що для неї насамперед важливі людські якості обраного чоловіка.

— Аби був доброю людиною і відповідальним, звісно. Це найголовніше, — поділилася Сумська.

Також Ольга Сумська додала, що сприймає етап дорослішання доньки з розумінням та материнською ніжністю.

— Я дивлюсь речі Ані й обіймаю її портрет, цілую, молюсь за неї, аби все було гаразд. Діти вилітають, це природно, тому вона будує своє життя, дай Боже, щоб була своя родина, — зазначила Сумська.

Нагадаємо, що Ольга Сумська та Віталій Борисюк перебувають у шлюбі з 6 травня 1996 року. Вони виховують спільну доньку Ганну.

Також Сумська має старшу доньку Антоніну, яку вона народила в шлюбі з актором Євгеном Паперним. Антоніна нині проживає та працює в Росії.

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