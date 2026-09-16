Певица Оля Полякова поделилась с поклонниками грустной новостью о потере в семье.

Из жизни ушло ее любимое домашнее животное Мими – собака породы шпиц.

Оля Полякова потеряла домашнего питомца

О потере домашнего любимца Оля Полякова рассказала на своей странице в Instagram, опубликовав фотографию собаки.

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– Сегодня не стало нашей Мими. Я не могу поверить, – подписала фото Полякова.

Позже Полякова выложила эмоциональное видео, где со слезами на глазах раскрыла подробности произошедшего и призвала владельцев животных быть ответственными.

— Боже, люди, стерилизуйте вовремя собак, чтобы они никогда не убегали. Мими пошла гулять во двор, как обычно, и не вернулась. Вернулась только через день, вся покусанная. Не удалось спасти, – поделилась Оля Полякова.

Ранее Полякова с дочерью попали под атаку РФ. По словам Поляковой, они с младшей дочерью Алисой ехали поездом в Польшу, и в него попал вражеский “шахед”.

Также Полякова недавно попала в ДТП с дочерью Марией в Молдавии. О последствиях аварии Полякова сразу записала видеообращение.

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