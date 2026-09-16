Співачка Оля Полякова поділилася із шанувальниками сумною новиною про втрату в родині.

З життя пішла її улюблена домашня тварина Мімі — собака породи шпіц.

Оля Полякова втратила домашнього улюбленця

Про втрату домашнього улюбленця Оля Полякова розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши світлину собаки.

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— Сьогодні не стало нашої Мімі. Я не можу повірити, — підписала фото Полякова.

Згодом Полякова виклала емоційне відео, де зі сльозами на очах розкрила подробиці того, що сталося, та закликала власників тварин бути відповідальними.

— Боже, люди, стерилізуйте вчасно собак, щоб вони ніколи не тікали. Мімі пішла гуляти у двір, як зазвичай, і не повернулася. Повернулася лише через день, вся покусана. Не вдалося врятувати, — поділилася Оля Полякова.

Раніше Полякова з донькою потрапили під атаку РФ. За словами Полякової, вони з молодшою донькою Алісою їхали потягом до Польщі, і в нього влучив ворожий “шахед”.

Також Полякова нещодавно потрапила у ДТП з донькою Марією в Молдові. Про наслідки аварії Полякова одразу записала відеозвернення.

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