Не вдалося врятувати: Оля Полякова втратила улюбленця та звернулася до українців
Співачка Оля Полякова поділилася із шанувальниками сумною новиною про втрату в родині.
З життя пішла її улюблена домашня тварина Мімі — собака породи шпіц.
Оля Полякова втратила домашнього улюбленця
Про втрату домашнього улюбленця Оля Полякова розповіла на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши світлину собаки.
— Сьогодні не стало нашої Мімі. Я не можу повірити, — підписала фото Полякова.
Згодом Полякова виклала емоційне відео, де зі сльозами на очах розкрила подробиці того, що сталося, та закликала власників тварин бути відповідальними.
— Боже, люди, стерилізуйте вчасно собак, щоб вони ніколи не тікали. Мімі пішла гуляти у двір, як зазвичай, і не повернулася. Повернулася лише через день, вся покусана. Не вдалося врятувати, — поділилася Оля Полякова.
Раніше Полякова з донькою потрапили під атаку РФ. За словами Полякової, вони з молодшою донькою Алісою їхали потягом до Польщі, і в нього влучив ворожий “шахед”.
Також Полякова нещодавно потрапила у ДТП з донькою Марією в Молдові. Про наслідки аварії Полякова одразу записала відеозвернення.