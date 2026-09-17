Верховная Рада Украины не поддержала инициативу по обращению к президенту Владимиру Зеленскому о лишении продюсера и музыканта Алексея Потапенко (Потапа) почетного звания заслуженный артист Украины.

Об этом сообщил корреспондент Суспільного из зала парламента.

Потапа не лишили звания заслуженного артиста Украины

Как известно, во время голосования решение поддержали всего 198 народных депутатов.

Сейчас смотрят

Поводом к рассмотрению парламентом лишения Потапа звания заслуженный артист Украины стала электронная петиция, которую 28 августа 2026 года зарегистрировала певица и общественный деятель Екатерина Таран.

Через несколько дней документ собрал более 25 тысяч необходимых подписей граждан.

Автор обращения отмечала, что публичные действия и заявления Потапенко “не соответствуют статусу лица, отмеченного государственной награды Украины”.

В петиции отмечалось, что артист продолжает популяризировать российскую культурную среду, сотрудничает с представителями РФ и создает с ними общий контент.

Кроме того, его обвиняют в пренебрежительном отношении к украинскому языку.

— В условиях вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины особое значение приобретает вопрос недопущения использования государственных наград Украины как символа общественного авторитета лицами, чья дальнейшая публичная деятельность может объективно способствовать популяризации государства-агрессора или его культурно-информационного влияния, — говорится в тексте петиции.

Сам Алексей Потапенко эмоционально отреагировал на появление петиции и заверил в соцсетях, что звание для него не принципиально, а также отметил, что свою славу он снискал еще до получения государственных наград.

— Вижу, в стране уже решены все проблемы. Осталось самое важное – забрать у Потапа звание заслуженного артиста Украины. Если это действительно кому-то поможет, кого-то сделает счастливее, приблизит победу или вернет людям веру — я готов. Добровольно отдам, – заявлял Потап.

Напомним, что Потап был внесен в базу Миротворец. На ресурсе он обвиняется в участии в актах гуманитарной агрессии и информационно-пропагандистских мероприятиях.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.