Українського репера і продюсера Олексія Потапенка, відомого як Потап, внесли до бази Центру Миротворець.

Відповідна картка Олексія Потапенка з’явилася на сайті Центру Миротворець.

Потап потрапив до бази Миротворець: що відомо

У досьє Потапа називають “провокатором”. Адміністрація ресурсу заявляє про його участь в “актах гуманітарної агресії проти України” та “інформаційно-пропагандистських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільного життя в Україні”.

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Окремо у Миротворці звернули увагу на розповідь Потапа про те, як він виїжджав з України під час повномасштабної війни.

В інтерв’ю російській журналістці Катерині Гордєєвій артист сам розповідав, що для його закордонних поїздок використовувалися різні механізми залежно від мети виїзду. За його словами, до оформлення документів могли бути залучені різні міністерства, компанії та організації.

Потап зазначав, що приводом для виїздів була благодійна діяльність. Водночас він визнав, що, перебуваючи за кордоном, паралельно займався комерційною роботою.

— В оригіналі я виїжджаю на благодійну акцію, а паралельно ще роблю комерційну роботу, — говорив Потап.

Артист також пояснював, що залежно від конкретної поїздки документи могли оформлюватися через Міністерство культури, Міністерство оборони або компанію-посередника.

За словами Потапа, останнім часом він не приїжджає до України, зокрема через складність процедури наступного виїзду. Водночас однією з причин свого перебування за кордоном він прямо називав роботу та можливість заробляти.

— Я відчуваю несвободу в цьому плані, тому що моя робота більше сконцентрована за кордоном. І мене тягне туди, де я можу заробляти, — пояснював артист.

Публічної реакції Потапа на появу його картки у базі Миротворця наразі не було.

Настя Каменських також потрапила до Миротворця

Незадовго до Потапа до бази Миротворець внесли і його дружину Настю Каменських. У її картці ресурс також заявляє про участь в актах гуманітарної агресії та інформаційно-пропагандистських заходах.

Цьому передувало резонансне інтерв’ю Каменських тій самій російській журналістці Катерині Гордєєвій. Співачка розповіла, що після початку повномасштабної війни близько пів року намагалася говорити та співати лише українською.

За словами Каменських, згодом у неї виникли проблеми з голосом та з’явилася кіста на голосових зв’язках. Артистка заявила, що психолог нібито порадив їй повернутися до російської мови, пояснюючи проблеми психосоматикою.

Ці слова викликали хвилю критики та жартів у соцмережах. Користувачі масово висміювали твердження про зв’язок переходу на українську з появою кісти.

Фото: Потап/Instagram

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