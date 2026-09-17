Верховна Рада України не підтримала ініціативу щодо звернення до президента Володимира Зеленського про позбавлення продюсера та музиканта Олексія Потапенка (Потапа) почесного звання заслужений артист України.

Про це повідомив кореспондент Суспільного з зали парламенту.

Потапа не позбавили звання заслуженого артиста України

Як відомо, під час голосування рішення підтримали лише 198 народних депутатів.

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Приводом для розгляду парламентом позбавлення Потапа звання заслужений артист України стала електронна петиція, яку 28 серпня 2026 року зареєструвала співачка та громадська діячка Катерина Таран.

За кілька днів документ зібрав понад 25 тисяч необхідних підписів громадян.

Авторка звернення наголошувала, що публічні дії та заяви Потапенка “не відповідають статусу особи, відзначеної державної нагороди України”.

У петиції зазначалося, що артист продовжує популяризувати російське культурне середовище, співпрацює з представниками РФ та створює з ними спільний контент.

Крім того, йому закидають зневажливе ставлення до української мови.

— В умовах збройної агресії Російської Федерації проти України особливої ваги набуває питання недопущення використання державних нагород України як символу суспільного авторитету особами, чия подальша публічна діяльність може об’єктивно сприяти популяризації держави-агресора або її культурно-інформаційного впливу, — йдеться в тексті петиції.

Сам Олексій Потапенко відреагував на появу петиції та запевнив у соцмережах, що звання для нього не є принциповим, а також зауважив, що свою славу він здобув ще до отримання державних відзнак.

— Бачу, в країні вже вирішені всі проблеми. Залишилося найважливіше — забрати у Потапа звання Заслуженого артиста України. Якщо це справді комусь допоможе, когось зробить щасливішим, наблизить перемогу чи поверне людям віру — я готовий. Добровільно віддам, — заявляв Потап.

Нагадаємо, що Потапа внесли до бази Миротворець. На ресурсі його звинувачують в участі в актах гуманітарної агресії та інформаційно-пропагандистських заходах.

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