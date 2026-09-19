П’ятий випуск МастерШеф. Професіонали 5 став для кухарів випробуванням професійних навичок і вміння працювати із сучасними кулінарними трендами. У першому конкурсі учасники готували страви за мотивами трендів гіду Мішлен, у другому мали одночасно дотриматися шести незвичних критеріїв.

Хто отримав шеф-ніж, кому дістався чорний фартух і хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у випуску від 19.09.2026 – читайте на STB.UA.

Перший конкурс: кулінарні тренди від гіду Мішлен

Перед першим конкурсом ведуча проєкту Ольга Мартиновська нагадала кухарям, що переможець цього сезону, крім грошової винагороди, представить проєкт МастерШеф у престижній італійській кулінарній академії IFSE (Italian Food Style Education).

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– Перелік трендів, які вам необхідно опанувати сьогодні, був сформований самим… гідом Мішлен. Безліч ресторанів в Україні, в тому числі ті, де працюєте ви особисто, я думаю, вже заслуговують на знамениті зірки цього гіду. Але зі зрозумілих причин в Україні інспекторів гіду Мішлен немає. Тому умови сьогоднішнього конкурсу мають привернути їхню увагу до цієї несправедливості, – зазначила Ольга Мартиновська.

Перед індивідуальним конкурсом Ольга пояснила учасникам, що на початку року гід Мішлен публікує власний погляд на світові кулінарні тренди. Серед них:

Вугілля, полум’я та дим – це нова норма;

Традиційні кухні пускають сучасне коріння;

Найважливіші смаки сьогодні – гіркота та умамі;

Час – це інгредієнт;

Данина популярним французьким стравам;

Сервіс – це культура;

Куди рухається імпульс.

– Тренди Мішлен 2026 – це і є сьогоднішнє ваше кулінарне завдання, – сказала Ольга.

За півтори години кожен кухар мав приготувати одну індивідуальну страву, використавши щонайменше два тренди із запропонованого переліку.

Андрій обрав одразу три тренди: Данина французьким стравам, Куди рухається імпульс (із відсиланням до кухонь Таїланду, В’єтнаму та Китаю) та Вугілля, дим і полум’я – це нова норма.

Даніїл зупинився на трендах Традиційні кухні пускають сучасне коріння та Найважливіші смаки сьогодні – гіркота та умамі.

Іван використав Традиційні кухні пускають сучасне коріння та Вугілля, дим і полум’я – це нова норма.

Після дегустації судді оголосили свій вердикт. Найкращу страву приготувала Крістіна – за неї вона отримала шеф-ніж.

Найменше суддям сподобалися страви Гліба, Артура та Єлизавети. Вони отримали чорні фартухи.

Другий конкурс: шість критеріїв в одній страві

Другий конкурс п’ятого випуску був командним. Цього разу кухарі мали сформувати шість команд по троє людей, а склад кожної трійки визначив жереб.

Червоні: Крістіна, Ірина та Іван.

Жовті: Лоана, Ненсі та Дмитро.

Сині: Артур, Андрюха та Гліб.

Фіолетові: Жора, Єлизавета та Анастасія.

Зелені: Макс, Даніїл та Артур.

Блакитні: Галина, Катерина та Андрій.

– Кожна трійка має проаналізувати, що у них виходить найкраще, оформити свою перевагу в критерій та блиснути своїм козирем у страві, – сказала Ольга.

Кожна команда запропонувала один критерій, який згодом став обов’язковим для всіх учасників конкурсу.

Блакитні визначили умову – не десерт. Зелені – без тваринного білка – морепродуктів, м’яса та риби. Сині – без планетарного міксера. Фіолетові – азійська страва. Жовті – традиційна японська страва. Червоні – без норі та солі.

У результаті всі шість команд мали приготувати одну страву, яка відповідала одразу шести критеріям.

Вона не мала бути десертом, містити м’ясо, рибу чи морепродукти. Під час приготування не можна було використовувати планетарний міксер. Страва мала належати до азійської кухні, зокрема до традиційної японської, і не містити норі та солі.

Кожна команда по-своєму підійшла до виконання завдання. За результатами дегустації судді найкращою назвали синю команду – Артура, Гліба та Андрюху.

Найгірший результат показала жовта команда. Тож Ненсі, Лоана та Дмитро отримали чорні фартухи.

Хто покинув МастерШеф. Професіонали 5 у 5 випуску від 19.09.2026

Темою битви чорних у п’ятому випуску стали п’ять основних смаків, які відчуває людський язик.

Кожен кухар мав приготувати одну страву, поєднавши в ній п’ять смаків: солодкий, солоний, умамі, кислий та гіркий.

На приготування чорні фартухи отримали 75 хвилин та п’ять безкоштовних продуктів. Якщо учасник хотів взяти додатковий інгредієнт, за кожен такий продукт він мав віддати п’ять хвилин від основного часу.

– Не варто прагнути однакової інтенсивності кожного смаку. Зазвичай один чи два є основними, а решта лише підкреслюють їх, роблячи страву більш насиченою та багатогранною, – порадив кухарям незмінний суддя МастерШеф Ектор Хіменес-Браво.

Після приготування та дегустації страв чорних фартухів судді оголосили свій вердикт. Усі учасники, окрім Ненсі, отримали білі фартухи.

Таким чином, Ненсі Топко покинула проєкт МастерШеф. Професіонали 5 у 5 випуску від 19.09.2026.

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