Після високих рейтингів першого сезону та успішного показу на платформі Netflix Україна, популярний комедійний роуд-муві АТП Перевізники повертається на телеекрани.

Вже незабаром телеканал ICTV2 розпочне показ 2 сезону пригод водіїв-напарників.

АТП Перевізники 2 на ICTV2: дата прем’єри

Виробництвом 24 нових серій займалася кінокомпанія Mamas Film Production. До своїх екранних образів повернеться зірковий ансамбль: В’ячеслав Довженко, Володимир Гладкий, Віра Кобзар, Дмитро Суржиков, Анна Гуляєва, Роман Ясіновський та інші відомі українські актори.

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Історія знову розгортається навколо водіїв автопідприємства Рапід-Транс — Артема Горбача (В’ячеслав Довженко) та Семена Зозулі (Володимир Гладкий).

Напарники продовжують розвозити вантажі по всій країні та постійно потрапляють у ризиковані й кумедні детективні ситуації на трасі.

Гостре відчуття справедливості та небайдужість до чужого лиха знову змушуватимуть героїв втручатися в халепи, з яких їх витягатимуть міцна дружба та почуття гумору.

У 2 сезоні команді Рапід-Трансу доведеться відстоювати своє підприємство. Підступний конкурент Ігор Сушко (Дмитро Суржиков) знову спробує загнати компанію в борги.

Цього разу йому допомагатиме ефектна водійка фури зі своєю таємною місією, роль якої виконала Ольга Атанасова.

Креативний продюсер серіалу Фелікс Аброскін розповів, що масштаби пригод у continuation значно зростуть.

— У другому сезоні ми підвищуємо ставки: на наших героїв чекають непередбачувані дороги, серйозні виклики для всього підприємства та зміни в особистому житті. Ми зберегли все те, за що глядачі полюбили перший сезон: щирий гумор, мужність, дорожню романтику та драйв пригод, улюблених акторів, але зробили історії ще яскравішими та динамічнішими, — зазначив Фелікс Аброскін.

Артем Горбач, який також є співвласником підприємства, намагатиметься розкрити плани суперників і паралельно шукатиме шлях до серця нової обраниці.

Виконавець головної ролі В’ячеслав Довженко зауважив, що його персонажу доведеться долати чимало перешкод.

— В Артема Горбача будуть і протистояння, і складнощі, і звісно кохання. Його драйвить дорога, несподіване – і все це він отримає. Матиме цікаві непрості стосунки, доведеться завойовувати кохану, але ж він любить труднощі, — розповів Довженко.

Також на глядачів чекає повне перезавантаження персонажа Семена Зозулі та кардинальні зміни в поведінці стриманої власниці АТП Галини Петрук.

Акторка Віра Кобзар інтригує деталями розкриття своєї героїні.

— Моя стримана Галина нарешті дозволить собі… стати собою, і не приховуватиме власну натуру. В неї будуть і кохання, і пристрасті, і ревнощі, навколо неї буде багато залицяльників, — ділиться Віра Кобзар.

Окрім динамічного сюжету та гумору, глядачі почують чимало музичних композицій, зокрема й у виконанні В’ячеслава Довженка.

Режисерами-постановниками другого сезону виступили Анна Гресь та Євген Хворостянко, оператори-постановники — Вася Сікачинський та Олександр Ковалевський. Головна авторка сценарію — Ярослава Сегал.

Прем’єра нових епізодів відбудеться 26 жовтня о 20:00 на телеканалі ICTV2.

Фото: ICTV2

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