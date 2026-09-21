Суспільне Мовлення розкрило імена зіркових експертів, які увійшли до складу журі Національного відбору на Дитяче Євробачення 2026.

Суддівські крісла цьогоріч посядуть музикант та композитор Дмитро Шуров (Pianoбой), співачка SKYLERR, а також продюсерка й радіоведуча Анна Свірідова.

Дитяче Євробачення 2026: хто увійшов до складу журі

Як відомо, переможця та майбутнього представника України на міжнародній сцені на Мальті визначать уже цієї суботи, 26 вересня, о 19:00 за підсумками спільного голосування глядачів та зіркової трійки.

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Музикант і композитор Дмитро Шуров (Pianoбой) зізнався, що оцінювати юних артистів — це завжди висока відповідальність, адже він сам у дитинстві проходив подібні конкурсні випробування.

— Оцінювати творчість дітей — емоційно найскладніше завдання ever. Але я сам пройшов шлях від цієї дитини, яку оцінювали на різноманітних конкурсах, до дорослого, який пробивав дорогу власній творчості самотужки. Тож велике завдання для нас, дорослих — не тільки задавати професійну планку та ділитись досвідом. В сучасному світі лайків та соціального схвалення важливо показати дітям, що для того, щоб рухатися вперед, потрібно сформувати здатність витримувати будь-які оцінки. Мені б хотілося, щоб незалежно від результатів цього фіналу кожна дитина вийшла з нього сильнішою, натхненною і ще більше закоханою в музику, — зазначив Шуров.

Співачка SKYLERR підкреслила, що орієнтуватиметься на загальну цілісність виступу та щирість юного виконавця. SKYLERR зазначила, що звертатиме увагу на те, наскільки дитина органічна на сцені, чи відчуває свою пісню і чи вміє передати її емоцію глядачеві. Але водночас співачці не хочеться бачити “дорослого артиста в маленькому тілі”, а щоб була збережена щирість і безпосередність дитини.

Продюсерка та радіоведуча Анна Свірідова зауважила, що шукатиме в учасниках той самий унікальний потенціал, який зможе зачепити європейську аудиторію. Свірідова підкреслила, що пісня виконавця повинна бути сучасною і цікавою. Водночас вона має розкрити талант юного артиста.

Де дивитися фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2026

Пряму трансляцію фінального концерту забезпечать декілька майданчиків Суспільного Мовлення:

телеканал та офіційний сайт Суспільне Культура;

онлайн-портал junior.eurovision.ua;

офіційний YouTube-канал Євробачення Україна.

Ведучими грандіозного шоу стануть незмінний голос Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко, ведуча відеоблогу про конкурс Анна Тульєва, а також фіналістка Дитячого Євробачення 2023 Анастасія Димид.

За можливість представити країну на міжнародному рівні змагатимуться шість фіналістів: Роман Дорошенко, Дмитро Карабет, Еріка Колесніченко, Анастасія Пошедіна, Марко Сердинський та Злата Солоненко.

З їхніми конкурсними заявками та презентаційними відео уже можна ознайомитися на офіційних стримінгах та YouTube.

Над візуальною концепцією та шоу-номерами учасників працюють режисери-постановники Леся Подолянко та Ілля Осядлий.

Головне завдання команди — підкреслити індивідуальність кожного конкурсанта через світло, сценографію та унікальні образи без використання штампів.

Окрім музичної частини, Нацвідбір має важливу соціальну місію: Суспільне долучилося до благодійного збору фонду Діти Героїв, спрямованого на подолання освітніх прогалин у дітей, які втратили батьків через війну.

Фінал міжнародного Пісенного конкурсу Дитяче Євробачення 2026 відбудеться 24 жовтня 2026 року на Мальті, де за перемогу змагатимуться представники 16 країн.

Джерело : Суспільне

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