Українська співачка Софія Ротару показала, яким було її весілля з Анатолієм Євдокименком 58 років тому.

Архівною світлиною Софія Ротару поділилася у своєму Instagram.

Софія Ротару показала, як виглядала 58 років тому

Саме 22 вересня 1968 року Софія Ротару зв’язала своє життя з музикантом та акомпаніатором Анатолієм Євдокименком.

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На оприлюдненому кадрі молодята підіймають святкові келихи. Софія Ротару позує у ніжній весільній сукні та традиційній фаті, а Анатолій Євдокименко — у класичному чоловічому костюмі.

Нагадаємо, що у шлюбі з Анатолієм Євдокименком у Софії Ротару народився єдиний син Руслан. Також у них є онуки — Софія та Анатолій.

Анатолій Євдокименко був режисером концертних програм Софії Ротару та створив ансамбль Червона рута.

Євдокименко помер 23 жовтня 2002 року через інсульт.

Після його смерті Софія Ротару більше не виходила заміж.

Зауважимо, що після лютого 2022 року Софія Ротару фактично зникла з медійного поля та припинила публічну діяльність.

Свою позицію та присутність у соцмережах Ротару обмежує вітаннями з визначними святами й періодичними реакціями на ракетні та дронові атаки РФ на Україну.

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