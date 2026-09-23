Кейт Миддлтон и принц Уильям впервые за долгое время появились на красной дорожке.

Принцесса и принц Уэльские посетили мировую премьеру нового фильма Тома Круза Digger, которая состоялась накануне в Лондоне.

Кейт Миддлтон и принц Уильям вместе вышли на красную дорожку

Кейт Миддлтон и принц Уильям снова воссоединились на красной дорожке с Томом Крузом, который в 2022 году уже принимал их на премьере фильма Top Gun: Maverick.

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Для светского выхода Кейт Миддлтон выбрала элегантное платье глубокого сливового оттенка от бренда Jenny Packham с изысканным декольте и драпировкой на талии.

Однако главными акцентами образа Кейт Миддлтон стали драгоценности из королевского хранилища, связанные с двумя поколениями монаршей семьи.

Кейт надела столетнее аметистовое колье с жемчугом и бриллиантами, подаренное королеве-матери Елизавете Боуз-Лайон еще в 1923 году, и жемчужные серьги-подвески, принадлежавшие принцессе Диане.

Также принцессе Уэльской сделали красивую укладку волнами и выразительный макияж с акцентом на глаза.

Принц Уильям избрал элегантную классику: черный бархатный двухбортный смокинг, белоснежную рубашку и бабочку.

Напомним, что ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон отреагировали на возвращение принца Гарри и Меган Маркл в Великобританию. Уэльские назвали это событие “второстепенным шоу”.

Источник : People

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