Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше за довгий час з’явилися на червоній доріжці.

Принцеса і принц Уельські відвідали світову прем’єру нового фільму Тома Круза Digger, що відбулася напередодні у Лондоні.

Кейт Міддлтон і принц Вільям разом вийшли на червону доріжку

Кейт Міддлтон і принц Вільям знову возз’єдналися на червоній доріжці з Томом Крузом, який у 2022 році вже приймав їх на прем’єрі стрічки Top Gun: Maverick.

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Для світського виходу Кейт Міддлтон обрала елегантну сукню глибокого сливового відтінку від бренду Jenny Packham із вишуканим декольте та драпуванням на талії.

Проте головними акцентами образу Кейт Міддлтон стали дорогоцінності з королівського сховища, пов’язані з двома поколіннями монаршої родини.

Кейт одягнула столітнє аметистове кольє з перлами та діамантами, подароване королеві-матері Єлизаветі Боуз-Лайон ще 1923 року, та перлинні сережки-підвіски, які належали принцесі Діані.

Також принцесі Уельській зробили красиве укладання хвилями й виразний макіяж з акцентом на очі.

Принц Вільям обрав елегантну класику: чорний оксамитовий двобортний смокінг, білосніжну сорочку та метелик.

Нагадаємо, що раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на повернення принца Гаррі і Меган Маркл до Великої Британії. Уельські назвали цю подію “другорядним шоу”.

Джерело : People

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