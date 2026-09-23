Кейт Міддлтон та принц Вільям відвідали прем’єру фільму з Томом Крузом у Лондоні
- Кейт Міддлтон і принц Вільям разом вийшли на червону доріжку.
- Принц і принцеса Уельські відвідали прем'єру нового фільму з Томом Крузом.
Кейт Міддлтон і принц Вільям вперше за довгий час з’явилися на червоній доріжці.
Принцеса і принц Уельські відвідали світову прем’єру нового фільму Тома Круза Digger, що відбулася напередодні у Лондоні.
Кейт Міддлтон і принц Вільям разом вийшли на червону доріжку
Кейт Міддлтон і принц Вільям знову возз’єдналися на червоній доріжці з Томом Крузом, який у 2022 році вже приймав їх на прем’єрі стрічки Top Gun: Maverick.
Для світського виходу Кейт Міддлтон обрала елегантну сукню глибокого сливового відтінку від бренду Jenny Packham із вишуканим декольте та драпуванням на талії.
Проте головними акцентами образу Кейт Міддлтон стали дорогоцінності з королівського сховища, пов’язані з двома поколіннями монаршої родини.
Кейт одягнула столітнє аметистове кольє з перлами та діамантами, подароване королеві-матері Єлизаветі Боуз-Лайон ще 1923 року, та перлинні сережки-підвіски, які належали принцесі Діані.
Також принцесі Уельській зробили красиве укладання хвилями й виразний макіяж з акцентом на очі.
Принц Вільям обрав елегантну класику: чорний оксамитовий двобортний смокінг, білосніжну сорочку та метелик.
Нагадаємо, що раніше принц Вільям і Кейт Міддлтон відреагували на повернення принца Гаррі і Меган Маркл до Великої Британії. Уельські назвали цю подію “другорядним шоу”.